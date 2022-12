Kvůli RS virům míří do nemocnic i novorozenci. V Praze dochází lůžka na JIP

Nemocnice hlásí například silnou vlnu RS virů. Respirační syncytiální virus (RSV) je nebezpečný zejména pro nejmenší děti do dvou let a nedonošená miminka. U nich může způsobit závažné dechové obtíže.

„Na kliniku jsou přijímané hlavně malé děti ve věku do 3 let. Starší děti, pokud nejsou dušné, často zvládnou onemocnění doma. Přijímáme však i několikadenní novorozence s RSV, zde je opravdu nutná velká opatrnost. K nákaze dochází po propuštění z porodnice v domácím prostředí,“ popsala primářka.

V Motole museli už minulý týden kvůli vysokému tlaku na lůžka omezit příjem plánovaných pacientů. Jakmile se ti akutní zlepší, snaží se je podle primářky co nejdříve propouštět do domácí péče a uvolnit místo pro další.

„Naše JIP je trvale plně obsazená. Po částečném zlepšení zdravotního stavu dítěte jej překládáme z JIPu na standardní oddělení. Pokud již děti nepotřebují léčbu kyslíkem, propustíme je k doléčení do domácí péče. Situaci zatím zvládáme. V ojedinělých případech jsme ale v minulém týdnu žádali o pomoc jiné pražské nemocnice. Například Nemocnice Na Bulovce přijala asi dvě děti,“ doplnila lékařka.

S epidemií RSV se podle informací Státního zdravotního ústavu potýkají i další evropské země. Jde o nejčastější příčinu infekcí dolních cest dýchacích. „V tomto ročním období nejsou infekce RSV ničím neobvyklým, ale letos je aktivita RSV vyšší a začala dříve než v sezonách před pandemií covidu-19,“ uvedl ústav už dříve. Nejčastější je infekce právě u dětí do pěti let, ale může ohrožovat i lidi nad 65 let.