Neúnosná situace na hranicích. Kvůli migrantům lidé posílají petici na vnitro

Také znovuzvolený starosta Holešova Rudolf Seifert (Koalice pro Holešov) by registrační místo uvítal jinde. „Jako místní z toho samozřejmě nemám radost. Nikdy nevíte, v co se to může zvrhnout,“ sdělil pro Seznam Zprávy. Dodal, že by umístění mimo zastavěné obce bylo pro klid místních vhodnější.