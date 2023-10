Lidé řekli hazardu v referendu ne. Firma žádá o povolení těsně před zákazem

Lobbisté dvou hazardních firem nabízeli občanům středočeských Tuchoměřic hory doly. Lákali je na desítky milionů do obecního rozpočtu, slibovali peníze katarských šejků a přivezli i několik celebrit v čele s Markem Vašutem a Janem Kollerem.

Ale marně. Místní obyvatelé v referendu odmítli jak stavbu velkého kasina u Letiště Václava Havla, tak provoz druhého kasina v obchodním centru POP Airport.

Firma Bonver, která stojí za plánovanou hernou v obchodním centru, ale jedná nehledě na výsledek referenda. Jak zjistily Seznam Zprávy, její zástupce i přes nepříznivý výsledek hlasování podal na obecní úřad žádost o povolení k provozu herny. A obec teď zkoumá, jestli vůbec může žádost odmítnout. Vyhláška zakazující hazard totiž ještě nevstoupila v platnost.

Starosta Pavel Cihlář pro Seznam Zprávy potvrdil, že obec řeší žádost o povolení k provozu herny v místním obchodním centru.

„Poslední dva týdny se snažíme vymyslet, jak naplnit vůli lidu a neporušit přitom zákon,“ řekl redakci starosta.

Podání žádosti redakci potvrdil i Pavel Žák, zástupce firmy Bonver. Referendum podle něj není překážkou pro otevření jejich herny, pouze zakazuje otevření všech dalších heren.

„Společnost Bonver Game, a. s., získala základní povolení Ministerstva financí a u obecního úřadu Tuchoměřice podala žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru v outletovém centru POP Airport. Provozování kasina nebrání ani výsledek referenda a s ním spojené přijetí regulační vyhlášky, která zabrání otevření jakéhokoli dalšího kasina v obci,“ tvrdí Žák.

Pro upřesnění – společnost Bonver provozuje řadu kasin napříč Českou republikou a k této činnosti má licenci od Ministerstva financí. V Tuchoměřicích tak potřebuje už jen povolení místního úřadu k provozu herny v konkrétní budově na území obce.

Povolení vydává obec v přenesené působnosti státní správy, je to tedy nepolitické, čistě úřední rozhodnutí na základě kontroly dodaných podkladů. Obec musí ověřit, že má firma základní povolení Ministerstva financí, že provoz herny neodporuje aktuálně platné obecní vyhlášce nebo že firma složila povinnou kauci.

Pětidenní mezera pro hernu na tři roky

Proč se firma Bonver domnívá, že i přes referendum nic nebrání otevření kasina?

Tuchoměřice rozhodly v referendu konaném 15. září, že v obchodním centru POP Airport bude zakázaný provoz hazardu. Pro zákaz se vyslovilo 84,5 % hlasujících.

Obecně závaznou vyhlášku, která zákaz uvede v praxi, má schválit zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání, a to 18. října. Vyhláška podle zákona nabývá účinnosti až 15 dní po vyhlášení, tedy pravděpodobně 2. listopadu.

Foto: Seznam Zprávy Návrh vyhlášky o zákazu hazardu, strana 1

Foto: Seznam Zprávy Návrh vyhlášky o zákazu hazardu, strana 2

Několik dní po referendu, ve středu 27. září, ale přinesl Pavel Žák na podatelnu obecního úřadu svazek dokumentů. Jak se nyní ukázalo, byla to žádost o „povolení k umístění herního prostoru“ v obchodním centru POP Airport.

Obec musí podle zákona o této žádosti rozhodnout do třiceti dnů, tedy zřejmě do 27. října. To znamená jen několik dní před tím, než vyhláška nabyde účinnosti.

Provozovatelé mohou žádat o povolení maximálně na tři roky, podle této logiky by tedy v Tuchoměřicích i přes úspěšné referendum o zákazu hazardu mohla po dobu příštích tří let fungovat zcela nová herna.

Ministerstvo radí: Napište chytře vyhlášku

Místní aktivní občané, kteří si zákaz hazardu vydupali v kampani a následném úspěšném referendu, teď mluví o podvodu.

„Starosta nám telefonicky potvrdil možnost, že souhlasné stanovisko s žádostí o povolení k umístění herny patrně vyhoví, protože údajně nemůže jinak. Kromě toho, že by se jednalo o podvod na voličích, kteří se v referendu jasně vyjádřili proti hazardu, to ani není pravda. Obec může například v takto složitých případech rozhodnout až do 60 dní od momentu, kdy byla žádost podána, takže zastupitelstvo mezitím může v klidu schválit vyhlášku a na základě ní žádost hazardu posléze zamítnout. Jde jen o to, jestli se jim chce, o čemž dost pochybujeme,“ říká Karel Kreml z iniciativy Tuchoměřice proti hazardu.

Právní kličku hazardní firmy kritizuje také středočeská hejtmanka Petra Pecková.

„Občané Tuchoměřic jednoznačně a s velkou převahou dali v referendu najevo, že je pro ně prioritní prevence kriminality a úplné a zdravé rodiny, a ne finance z hazardu. Věřím, že obec, která se dosud při referendu chovala férově, udělá všechno pro to, aby se takhle neuvěřitelným způsobem nemohl obejít minimálně na tři roky smysl referenda, jakkoliv by to bylo právně v pořádku,“ řekla pro Seznam Zprávy Pecková.

Obec nyní zvažuje, zda se vydat cestou sporu s velkou hazardní firmou, nebo jí vyhovět. Pokud by obecní úřad v termínu 30 dní nerozhodl, firma by mohla podat žalobu pro nečinnost a vymáhat ušlý zisk, který by jinak mohla získat tříletým provozem kasina. Pokud by obec využila prodloužený limit 60 dní, musela by si obhájit, že šlo o zvlášť složitý případ.

Ministerstvo financí na dotaz Seznam Zpráv uvedlo další možné řešení. Přechodnou dobu mezi vydáním vyhlášky a začátkem její účinnosti je podle mluvčího Filipa Běhala možné ve vyhlášce upravit.

„Obec má při rozhodnutí o žádosti vycházet primárně z právního stavu, který je účinný v době vydání rozhodnutí, nicméně záleží na přesném, konkrétním znění příslušné vyhlášky. Ta se může obec od obce lišit a může obsahovat i přechodná ustanovení zohledňující mimo jiné právě vyřizování žádostí podaných před nabytím účinnosti dané vyhlášky,“ vysvětluje mluvčí.