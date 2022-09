Logopedů je nedostatek. Studenti vymysleli aplikaci, která jim má pomoci

„Digitalizujeme tím logopedii, cvičení dáváme z papíru do telefonu. Ale uvědomujeme si, že se to nemusí každému líbit. Setkali jsme se totiž i s tím, že špičkoví logopedi jsou občas proti tabletům a mobilům. Odvádí totiž pozornost dětí. Když tedy aplikaci navrhujeme, chceme do ní zařadit hry, pacienta co nejvíc zapojit,“ popisuje studentka.