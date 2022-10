Měřit znečištění nestačí, je třeba řešit příčinu, říkají návštěvníci hřišť

Město projekt vytvořilo ve spolupráci s firmou AgdataCity, která vyrábí potřebné senzory. Ty měří hodnoty každé dvě hodiny a nejnovější data ukazují na internetu v tabulce.

Podle smlouvy, kterou městská část s firmou uzavřela, vyjde roční měření na dvou místech zhruba na 200 000 korun.

„Srozumitelná data se přenášejí na stránky pro transparentní přehled toho, co se děje v Praze 1. Návštěvníci hřišť tak mají možnost předem zjistit aktuální stav, ale také si přečíst doporučení, na jejichž základě se rozhodnou, zda je vhodná doba pro venkovní aktivity,“ popsal radní Prahy 1 pro životní prostředí, dopravu, informatiku a smart cities Richard Bureš (ODS).

„Systém v podstatě v reálném čase reaguje na změny v ovzduší. Prodleva je podle toho, co jsme zkoušeli, opravdu pár vteřin. Senzory jsou tak citlivé, že zachytí třeba proplouvající výletní loď nebo zvyšující se frekvenci aut,“ dodává Bureš.

Na webu se pak nachází i podrobná historie měření. Cílem je podle něj nejen omezit styk lidí s nebezpečnými látkami, ale i možnost pro školy, aby o této problematice vzdělávali své žáky.

Foto: Filip Lorenc Solárně napájená stanice pro měření kvality vzduchu.

Pod Karlovým mostem

První monitorované hřiště se nachází pod Karlovým mostem na Kampě. O půl jedenácté je spíše prázdné. Všichni jeho návštěvníci jsou zahraniční turisti.

O projektu proto nevědí vůbec nic. Ptáme se jich tedy anglicky, jestli je pro ně míra znečištění ovzduší důležitá, a ukazujeme jim webové stránky, které vedení Prahy 1 zřídilo.

„Kdybych věděl, že tu není dobré ovzduší, dítě bych sem asi nevzal. Mysleli jsme, že tady u řeky to bude dobré,“ uvedl turista z Turecka, který Českou republiku navštívil se svou ženou a čtyřletou dcerou. „Na tu chvíli by to asi bylo jedno,“ dodává jeho žena.

Web v tu chvíli ukazoval, že kvalita ovzduší je vyhovující, ještě ráno ale byla situace horší.

Arina Popová, Ukrajinka, která nyní žije v Čechách, si myslí, že je to výborný nápad. Na hřiště přišla s celou rodinou. I jí se líbí nápad i internetové stránky.

„Je to výborné. Líbí se mi ten web. Asi na to začnu koukat pravidelně, než někam vyrazíme.“

Karel Dvořáček, který na hřiště pod Karlovým mostem chodí pravidelně se synem a dcerou, nápad také chválí. „Je to dobrý nápad. Nevím, jestli zrovna tady na Kampě, ale v parku Lannova, kde je to hned vedle frekventované silnice, to myslím smysl dává. Určitě jsem za to rád, a když to teď vím, začneme to doma sledovat,“ říká rodák z Prahy. Dodává, že jeho žena má astma, takže kvalitu vzduchu berou doma vážně.

„Myslím si ale, že by se mělo zapracovat i na tom, co vzduch znečišťuje, abychom to třeba v budoucnu sledovat nemuseli,“ dodal ještě Dvořáček.

Foto: Filip Lorenc Web poskytuje informace o různých aspektech kvality vzduchu

Řeší se následek, ne příčina

Na druhém monitorovaném hřišti v parku Lannova je situace jiná. Nachází se na frekventovaném nábřeží Ludvíka Svobody. Kromě emisí aut tak na hřiště doléhá i hluk, který způsobují. Alespoň částečně s ním pomáhá bojovat alej stromů a živý plot.

Foto: Filip Lorenc Park je v bezprostřední blízkosti frekventovaného nábřeží Ludvíka Svobody.

Přesto je tu mnohem více lidí. Sešlo se tu hned několik školek i maminek s dětmi.

Podle Nely Nováčkové je měření dobrý nápad. Hřiště navštěvuje pravidelně se svým čtyřletým synem. „Aspoň budeme vědět, kdy je dobré vyrazit na hřiště a kdy bychom si raději měli zajet někam do parku. Vzdálenost pro nás není takový problém,“ říká.

Na tomto hřišti je také několik zahraničních turistů a turistek. Jednou z nich je Rahel Ronerová, která přijela ze Švýcarska s manželem a třemi dcerami. Česky mluví obstojně, a proto se pouštíme do hovoru.

„Je to určitě dobře. Děti musí trávit venku co nejvíce času a je potřeba, aby ho mohly trávit v dobrém prostředí. Určitě je to prospěšné i pro lidi v okolí, aby věděli, kdy je vzduch čistý a mohou vyvětrat.“

Dodává, že je z nápadu nadšená, a diví se, že tak nejsou sledována všechna hřiště. Jedním dechem ale dodává, že by bylo lepší dělat něco i s příčinou, ne pouze s následky.

„Děti tu přeci jenom budou déle než my, tak je potřeba, aby měly co nejlepší prostředí pro život,“ dodala Ronerová nakonec.

Měření kvality ovzduší Kvalita ovzduší má mnoho aspektů. Senzory měří objemy částic o různých velikostech, ale také obsah některých plynů ve vzduchu, jako je například oxid dusičitý nebo oxid uhelnatý. Mezi největší znečišťovatele dlouhodobě patří automobilová doprava, tepelné elektrárny nebo spalovny odpadu.

Nemůžeme si vybrat, na jaké hřiště vyrazit

Jednou z dalších návštěvnic je Marie Pavlická, která na hřiště přišla se svou 2,5letou dcerou.

Rodačka z Prahy teď sice žije v Brně, do Prahy se ale podle svých slov vrací pravidelně. Ani ona o projektu nevěděla. Podle jejího názoru je měření znečištění ovzduší zbytečné.

„Určitě bych se na to neohlížela. Co se týče hřišť, není si moc co vybírat. Děti musí ven a čím blíž to hřiště je, tím líp. Ty peníze by určitě šly použít lépe.“

Podobný názor sdílí i Anna Juliánová. O projektu sice věděla, o jeho užitečnosti má ale pochyby. Na hřiště přišla se svým tříletým synem.

„Nemůžeme si moc vybrat, kam půjdeme, důležité pro nás je, že je to blízko. Myslím, že v Praze to bude s kvalitou ovzduší všude podobné, leda že by to hřiště bylo uprostřed parku,“ míní pětatřicetiletá rodačka z Prahy.