Mezi Čechy vzrostl zájem o střelné zbraně, jejich počet překročil milion

Zbraně kategorie C může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit držitel příslušné skupiny zbrojního průkazu nebo držitel zbrojní licence. „Příslušnou“ skupinou zbrojního průkazu se rozumí především držitel zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E (držitelé zbrojního průkazu skupiny D nejsou oprávněni nabývat zbraně podléhající registraci sami do vlastnictví). K nabytí zbraně kategorie C se krom předložení zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence již doložení dalších dokumentů podle zákona o zbraních nevyžaduje.