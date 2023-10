Ministerstvo řeklo, proč Čechům v Izraeli nešel DROZD. Problém prý opravilo

Když po sobotním teroristickém útoku Hamásu v Izraeli začaly aerolinky odkládat a rušit lety, mnoho turistů – včetně desítek Čechů – uvázlo na letišti v Tel Avivu. Zatímco Polsko a Maďarsko hned následující den vyslaly do Izraele speciální repatriační lety, Češi se snažili dovolat na místní ambasádu. A stěžovali si na nedostatek informací.

V podobných situacích jim má posloužit systém Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí známý pod zkratkou DROZD. Do něj se mnoha lidem nedařilo registrovat.

„Asi přetížení,“ stěžovala si v neděli Seznam Zprávám přímo z letiště v Tel Avivu Diana Pullmannová. Jak vyšlo najevo, nebyla jediná.

Zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí si povšimli, že někteří lidé nesprávně vyplnili kolonku s telefonním číslem. Nejprve vybrali českou vlaječku, což v systému automaticky uvedlo předvolbu +420, tu ale lidé napsali i před své číslo.

„Dříve to bylo nastaveno tak, že se předvolba vyplňovala automaticky. Když si toho někdo nevšiml a napsal předvolbu i ve druhé části telefonního čísla, nepustilo ho to dál,“ popisuje mluvčí ministerstva Daniel Drake.

V průběhu hektických dní mezi sobotním útokem a vysláním repatriačních letů proto ministerstvo systém změnilo. Uživatelé nyní vyplňují celé číslo včetně mezinárodní předvolby.

„Je to naše chyba v tom smyslu, že se tohle dělo i za požáru na Rhodosu – že se to některým lidem ze stejného důvodu nedařilo vyplnit,“ připouští Drake. „Teď už jsme to snad provždycky vyřešili.“

Foto: Seznam Zprávy Při registraci nyní lidé uvádějí číslo i s předvolbou.

Registrovat se před odjezdem

Nejde o jediný zádrhel, s nímž se lidé museli vypořádat. Někteří si stěžovali, že nemohou zpětně vyplnit skutečný den příjezdu do zahraničí. Systém nepočítal s tím, že by se registrovali až během zahraniční cesty. Navíc, pokud se registrovali až v průběhu krize, informace rozeslané ministerstvem už jim zpětně nepřišly.

„Smysl systému DROZD spočívá v tom, že má předcházet problémům v nouzových situacích. Lidé se mají registrovat předtím, než odjedou do jakékoliv zahraniční země. Problém je, že když nastala ta krize (v Izraeli), tak se začali registrovat lidé, kteří už tam byli. Když se registrujete v neděli, tak vám to už nepošle upozornění, které odešlo o den dříve v sobotu,“ vysvětluje Drake.

Ministerstvo posílalo první upozornění v sobotu dopoledne a další v sobotu odpoledne. Aerolinky tou dobou začaly rušit nebo opakovaně odkládat lety a lidé zkoumali cesty, jak zemi opustit. Teprve tehdy se řada Čechů do systému DROZD přihlásila.

„Z toho důvodu jsem požádal kolegy na konzulárním odboru, aby v případě, že vidí velký nárůst registrací, poslali to upozornění znovu. I za cenu toho, že to někomu přijde podruhé. Protože je lepší, když to přijde dvakrát, než aby to někomu nepřišlo vůbec,“ pokračuje mluvčí.

Stejným systémem ministerstvo poslalo lidem výzvu k registraci do repatriačního letu. První odešla ve středu ve 12:14. A když zaměstnanci zjistili, že se od té doby do systému DROZD přihlásili další turisté, poslali druhou výzvu o pár hodin později.

„Dnes ráno bylo v DROZDu 228 lidí pro Izrael. Ambasáda registrovala v poledne asi 130 zájemců o repatriaci, kteří jsou stále v Izraeli. Všichni, kdo volali na ambasádu, byli informováni, že poslední let do Izraele poletí ve 23:30 z České republiky,“ uvádí mluvčí.

Prvních 34 Čechů odletělo už v úterý večer s výpravou ministra Jana Lipavského (Piráti), který se cestou z Ománu neplánovaně zastavil v Izraeli. Další letadlo vypravené pro repatriaci Čechů odletělo z Prahy ve čtvrtek ráno, další dvě ho mají následovat.