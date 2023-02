Na lepší a horší se děti dělit nebudou. Ministerstvo plán odpískalo

Ministerstvo školství dotlačilo vozík s největší reformou vzdělávání za posledních 15 let zase o kousek dál. Na kostrbaté cestě směrem k inovované výuce pro 21. století z něj ale vypadlo kritizované dělení učiva.

Přes zdržení ale Ministerstvo školství stále počítá, že dodrží původně schválený harmonogram. Dobrovolně by podle nového vzdělávacího programu mohly školy začít učit od září 2024. O rok později už by to bylo povinně minimálně pro 1. a 6. ročník.