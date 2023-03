Na Petříně budují vodní nádrže. Místní spolek tvrdí, že tím ničí přírodu

Hlavní město začalo pracovat na projektu, který má pozměnit podobu jedné z hlavních zelených ploch v centru Prahy. Cílem je lépe pracovat s vodou v parku – zamezit neřízenému zasakování vody do nestabilní geologické stavby Petřína, a naopak vytvořit vodní prvky, které by šlo v budoucnu využít pro závlahu tam, kde bude potřeba.

Některým obyvatelům z okolí Petřína se to ale nezamlouvá. Do jejich čela se postavila Petřínská iniciativa, která dokonce sbírá podpisy pod petici. Obává se, že projekt může mít negativní dopady.

Největší obavy panují o památný jasan ve Strahovské zahradě, jednu z dominant Petřína. Strom dosahuje do výšky 35 metrů a jeho stáří se odhaduje až na 250 let.

Určitou skepsi vyjádřil i Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí a autor Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030. Petřín pokládá za unikátní lokalitu a veškeré zásahy by podle něj měly být pečlivě zvažovány. „Ne všechno území by mělo být uvedeno do podoby, kterou navrhnou architekti,“ uvedl.