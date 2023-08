U ruzyňského letiště má vyrůst obří kasino. Na pozemku zastupitele

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

V obci Tuchoměřice, v prostoru nedaleko pražského Letiště Václava Havla, se chystá stavba obřího kasina s hracími automaty. Odpůrci žádají, aby obec hazard na svém území zakázala. Rozhodnout se má v referendu, které radnice vypsala na 15. září.

V obci s necelými 1700 obyvateli by v příštích letech mohla vyrůst kasina hned dvě: první z nich jako samostatná stavba s názvem Grand Arena, kde kromě hazardu bude k dispozici ještě hotel a aréna pro bojové sporty. Druhé kasino s hracími automaty by mělo vzniknout v prostorách již fungujícího obchodního centra POP Airport.

Tak to alespoň popisují propagační materiály, které občané Tuchoměřic už několik měsíců dostávají do poštovních schránek v místním radničním zpravodaji, kde si investoři zaplatili inzerci. Představitelé tuchoměřické radnice totiž, co se týče obřího kasina na území obce, příliš sdílní nejsou.

V první řadě je to zastupitel a předseda finančního výboru Martin Růžička – právě na jeho pozemku má obří kasino s názvem Grand Arena vyrůst. Redakci Seznam Zpráv ale zastupitel odmítl prozradit, s kým o prodeji pozemku jedná. „Nebudu se k tomu nijak vyjadřovat,“ řekl stručně Růžička.

Kvůli jednání o prodeji pozemku, na kterém má kasino vyrůst, Růžička nahlásil ostatním zastupitelům střet zájmů při rozhodování o věcech, které se výstavby týkají. A tím je podle něj vše vyřešené. „Ano, nahlásil jsem střet zájmů. To je všechno, co bych k tomu řekl,“ dodal Růžička.

A o nic sdílnější není ani starosta Pavel Cihlář. „Nezlobte se, ale já to nechci nijak komentovat. Rozhodovat se bude v referendu,“ řekl Seznam Zprávám. Jak se na stavbu kasina dívá on sám? „Nemám na to žádný názor,“ odpověděl starosta.

Podobně se vyjadřují i další členové devítičlenného zastupitelstva. „Po zvážení všech aspektů se zastupitelstvo rozhodlo v této věci dát příležitost všem občanům obce, aby se k předmětné otázce vyjádřili v rámci referenda,“ uvedl předseda sociální komise Karel Novák.

V polovině září tedy budou místní odpovídat na dvě otázky: Souhlasíte s tím, aby obec na dvou zmíněných pozemcích povolila provoz hazardních her? A souhlasíte s tím, aby obec v takovém případě zřídila obecní policii?

Pro upřesnění, k provozování hazardu není nutné získat povolení obce, za to je zodpovědné Ministerstvo financí. Obec ale může pomocí vyhlášky hazard na svém území omezit nebo úplně zakázat.

Lobbista sliboval desítky milionů. Firma od něj dává ruce pryč

Obyvatelé Tuchoměřic se o plánu na vybudování kasin dozvěděli z reklamních letáků vložených do místního radničního zpravodaje. V placené inzerci se pod titulkem „Kdo jsme?“ představují dvě firmy - European Data Project, což je česká dceřiná firma obří nadnárodní hazardní firmy Novomatic, a dále firma TLM. I ta je podle dokumentů v rejstříku spojená s firmou Novomatic, a to přes společnost GPC Win.

V červnu navíc na jednání místního zastupitelstva dorazili dva zástupci hazardních firem. Devět místních zastupitelů a několik zájemců z řad veřejnosti se snažili přesvědčit o výhodách tvrdého hazardu pro jejich obec.

Bývalý ředitel Fortuny Jiří Bunda představil za společnost GPC Win plán na stavbu Grand Areny. Pavel Žák potom za společnost Bonver Win lobboval za kasino v obchodním centru.

Slibovali desítky milionů do rozpočtu Tuchoměřic, které by měl stát vyplatit v rámci přerozdělení daní z hazardu. Podle jejich výpočtů by to mohlo být přibližně 60 až 90 milionů korun podle toho, jak se promění pravidla pro zdanění hazardu v rámci takzvaného konsolidačního balíčku. Oproti 50milionovému rozpočtu Tuchoměřic by to byla obrovská částka, slibovali lobbisté.

Aby se taková vize naplnila, muselo by v Tuchoměřicích vyrůst jedno z největších kasin v Česku. A rozdělení daní z hazardu by muselo i v příštích letech probíhat podle současného mustru, jak žádají hazardní firmy.

Jak se dělí peníze z hazardu Hazardní firmy platí daň 35 % ze zisku z technických her a loterií, především tedy z „výherních“ automatů.

Ministerstvo financí rozděluje z těchto peněz 65 % obcím a 35 % státu.

Obce dostávají podíl z vybraných peněz podle toho, kolik automatů eviduje Ministerstvo financí na jejich území. Nezáleží na tom, zda na nich někdo hraje.

Stejná pravidla platí paradoxně i pro peníze z online hazardu - rozdělují se podle počtu registrovaných „beden“. Vláda to chce v rámci konsolidačního balíčku změnit a peníze z onlinu obcím sebrat.

Bunda se tuchoměřickým zastupitelům při té příležitosti pochlubil schůzkou s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Na této údajné schůzce měl zaznít slib, že ministerstvo ponechá obcím výraznou část peněz z hazardu.

Odpůrci hazardu se totiž snaží tento systém změnit tak, aby obce nebyly finančně motivované mít na svém území co nejvíce hracích automatů. Ministerstvo ale překvapivě vyšlo vstříc hazardním firmám a v poslední verzi novely ponechalo většinu daní z technické hry obcím.

„Bylo přislíbeno, že to (omezit příjmy z hazardu pro obce) byla chyba a že dojde k úpravě, kdy se z toho vyjme online, ale 65 % z hazardní daně z technické hry z offlinu půjde dál obcím,“ popsal koncem června tuto schůzku pro Seznam Zprávy Bunda.

Jenže ministerstvo se od schůzky s Bundou distancovalo. „Po prověření kalendáře pana ministra a prezenčních listin z příslušných jednání vylučujeme, že by se pan ministr kdykoliv v letošním roce zúčastnil jakékoliv schůzky za přítomnosti pana Bundy. Zároveň vylučujeme, že by byl pan ministr autorem výroku, který mu pan Bunda přisuzuje,“ reagoval v červnu na dotaz Seznam Zpráv mluvčí resortu Filip Běhal.

A společnost European Data Project následně vydala prohlášení, ve kterém od Jiřího Bundy také dává ruce pryč. Zároveň ale připouští, že má na provozu Grand Areny zájem.

„Žádná ze společností skupiny Novomatic není investorem připravovaného developerského projektu a na jednání zastupitelstva nevyslala žádného zástupce. V případě realizace developerského projektu výstavby budovy kasina je společnost Paradise Casino Admiral, a.s. (dceřiná společnost European Data Project, též patřící do skupiny Novomatic, pozn. red.) připravena jednat s developerem o provozu kasina, ale na uvedeném projektu se v přípravných fázích neúčastní,“ uvedla firma na svých webových stránkách.

Redakce se pokusila společnosti kontaktovat. E-mailová schránka, kterou udávají jako kontakt pro média, je ale nefunkční.

Foto: Seznam Zprávy V inzerátech vystupuje jako investor firma European Data Project ze skupiny Novomatic.

Foto: Seznam Zprávy Jako zástupce investora je podepsaný Jiří Bunda.

V reklamních materiálech na projekt Grand Arena je Bunda podepsaný jako „generální ředitel GPC WIN a.s. a zástupce investorů“.

Poté, co se od něj firma distancovala, redakce Jiřího Bundu znovu kontaktovala. „Zastupoval jsem pana Jiřího Bundu, nikoho jiného. Investorem není ani jedna z těchto společností. Nepřeji si, abyste mě nadále kontaktoval,“ odpověděl Bunda redaktorovi Seznam Zpráv.

Profesor-řezník a rodinná firma s 24 tisíci zaměstnanci

Placená reklama v Tuchoměřickém zpravodaji představuje jako investora právě nadnárodní firmu Novomatic Group. Ovšem jako „rodinnou firmu“, jejímž majitelem je „profesor Graf“.

Ve skutečnosti jde o obří nadnárodní firmu se sídlem ve Vídni, kterou založil vyučený řezník Johann Graf. V sedmdesátých letech začal dovážet do Rakouska herní automaty a v roce 1980 založil firmu na jejich výrobu. Ruku v ruce s tím začala firma provozovat i vlastní kasina a herny. Postupem času se přidal také online hazard, ze kterého má nyní přibližně polovinu příjmů.

Firma má zastoupení ve více než padesáti zemích, od USA přes Evropu a Rusko až po Austrálii. Časopis Forbes odhaduje Grafův majetek hodnotou 7,2 miliardy dolarů (158 miliard korun).

Společnost Novomatic ale provázejí také obří skandály. Rakouský Der Standard naposledy letos v únoru informoval o policejním zásahu přímo v sídle společnosti. Rakouští vyšetřovatelé totiž už několik let firmu podezřívají, že se vyhýbala placení daní. Na „darech“ svým zaměstnancům a členům představenstva vyplatila 130 milionů eur, píše Der Standard. Podle vyšetřovatelů šlo ale ve skutečnosti o výplatu, kterou měla firma zdanit.

Aféra Ibiza a další kauzy firmy Novomatic V roce 2009 v Polsku rezignovalo několik ministrů kvůli kontaktu s lobbisty Novomaticu. Vláda plánovala zvýšit daně z hazardu kvůli financování mistrovství Evropy ve fotbale 2012.

V roce 2014 vyšetřovatelé zasahovali v kancelářích Novomaticu a u bývalého ředitele Franze Wohlfharta. Podezřívali ho z úplatku pro ministra financí. V roce 2017 bylo toto řízení zastaveno.

V roce 2019 vypukla takzvaná Aféra Ibiza, kvůli které padla vláda Sebastiana Kurze. Na nahrávce pořízené v roce 2017 říká šéf Svobodných Christian Strache, že mu různí lidé včetně společnosti Novomatic nabídli peníze na kampaň. Firma tvrzení popřela.

V roce 2014 v Itálii musela firma zaplatit pokutu 47,5 milionu eur za obcházení finančního úřadu. V roce 2015 informovala rakouská televize ORF o vyšetřování korupce v souvislosti s působením společnosti Novomatic v Rumunsku. A naposledy v roce 2021 dostala britská dceřinka Novomaticu pokutu 685 tisíc liber za praní špinavých peněz.

Propojení GPC Win s firmou Novomatic je zřejmé. GPC Win je sice společnost s anonymními akciemi, ale na svých webových stránkách uvádí, že se na podzim 2022 stal jejím polovičním majitelem Novomatic, což odpovídá i dokumentům v rejstříku. A evidence skutečných majitelů uvádí, že vlastníkem GPC Win je Johann Graf, zakladatel a majitel Novomaticu.

Zaručené náklady a nejisté příjmy, poukazují kritici

Desítka obyvatel Tuchoměřic se odmítá smířit s tím, že by v jejich obcích mělo vyrůst obří kasino s nejasnou majetkovou strukturou.

„Hazard má spoustu negativních sociálních dopadů na společnost. Nejde jen o samotné hráče, ale také o jejich rodiny. Výzkumy ukazují, že problémoví hráči stahují do toho neštěstí i své nejbližší. Nechceme, aby obec financovala svoje aktivity z neeticky získaných peněz, raději si počkáme na pomalejší peníze z grantů,“ říká Karel Kreml, člen iniciativy Tuchoměřice proti hazardu.

Odpůrci hazardu si spočítali, že v obci s přibližně 1100 oprávněnými voliči je potřeba, aby k referendu dorazilo alespoň 400 lidí a nejméně 280 jich hlasovalo proti hazardu. Zatím napočítali přes 200 podobně smýšlejících sousedů.

Kromě etického rozměru se navíc hazard obci nevyplatí ani finančně, tvrdí odpůrce hazardu.

„Zástupci kasin negarantují vůbec žádné příjmy pro obec. Ohánějí se výnosem z daní z technických her, ale v tuto chvíli se mění zákon a zatím to vypadá, že vládní dohoda ten výnos pro obce srazí přibližně na polovinu. Dá se očekávat, že třeba za 10 let bude situace úplně jiná, protože stát bude hledat peníze do rozpočtu a velmi pravděpodobně si sáhne pro peníze z hazardu. Vybudování arény naopak zcela jistě znamená vysoké náklady na straně obce na zasíťování, osvětlení, čističku a podobně,“ říká Kreml.

To ostatně přiznávají i samy hazardní firmy. Alespoň ve chvíli, kdy lobbují za zachování současného modelu zdanění hazardu, kdy mírná většina peněz vybraných na daních putuje do rozpočtů některých obcí.