Nad Českem kroužilo „záhadné“ letadlo. Boeing 737 dřív patřil Rusům

„Podivný“ let nad Českem řeší od soboty fanoušci letectví. Boeing 737 s označením VQ-BNR vyrazil ve čtvrt na čtyři odpoledne z pražské Ruzyně a po téměř třech hodinách oproti plánu dosedl na letišti v brněnských Tuřanech. Nad Vysočinou opsal několik velkých kruhů.

Manévry letadla zaujaly také uživatele sociálních sítí. Podle webu radarbox.com lidé v sobotu právě tento let vyhledávali nejčastěji. „Není to běžná letová dráha. Velmi zvláštní,“ napsal na webu jeden ze zahraničních uživatelů.

Podle něj má sobotní let pragmatičtější vysvětlení. Mohlo jít o výcvik pilota nebo testování před přeletem. Let podle všech pravidel ohlásila americká společnost Paramount Global Ferry Services, která se mimo jiné těmito činnostmi zabývá.

„Nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti. Původně měli ohlášenou trasu Praha-Praha. Nakonec přistáli v Brně, možná kvůli zhoršeným klimatickým podmínkám v hlavním městě. Všechen výcvik se neodehrává pouze na simulátorech. Je to let jako každý jiný. Liší se způsobem provedení, ale účel nezkoumáme,“ doplnil Klíma. Řekl, že se dnes letadlo vrací do Prahy.