Nejstarší tuzemský chov anglických plnokrevníků v Napajedlech zřejmě skončí

„Chov koní je finančně náročný a není výdělečný. Stát neměl privatizaci nikdy dovolit. Stát by si měl říci, že jsou činnosti, které si nechá, protože souvisí s historií země. Když už to někdo koupil, tak to měl být někdo, kdo má dostatek peněz a má to srdce je dát do něčeho takového, co je rodinné stříbro země,“ uvedla Balaštíková. „Je to obrovské zklamání z toho, co se stalo a jak to dopadlo.“