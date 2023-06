Noc kostelů překoná rekord, zapojí se víc než 1800 chrámů a modliteben

Historické i moderní kostely, velké chrámy i malé kaple a modlitebny, sakristie a zvonice nebo krypty a klášterní zahrady. Při Noci kostelů , v Česku pořádané po vzoru Rakouska, si lze prohlédnout slavné i méně známé stavby spojené s různými křesťanskými církvemi. Někde se otvírá už odpoledne, jinde navečer, otevřeno je pak na většině míst dlouho do noci.

Do akce, která loni nalákala více než 400 tisíc lidí, se letos přihlásil rekordní počet kostelů a dalších prostor – je jich více než 1800. Připraveno je v nich přes 7600 programů. Noc kostelů tak opět potvrdila trend stále rostoucí popularity.

Letošní ročník bude na řadě míst zaměřený na stavby architekta barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho, od jehož narození letos uplyne 300 let.

Na území Brněnské diecéze mimo Brno se do programu zapojí několik Santiniho staveb, třeba kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, kostel s klášterem v Rajhradě nebo chrám Jména Panny Marie ve Křtinách.

V Olomouci se do Noci kostelů zapojí přes 30 kostelů a dalších míst . Očekává se velká návštěvnost díky tomu, že ve stejný den začíná akce Svátky města. Slavnostní zahájení Noci kostelů, spojené s koncertem Konzervatoře Evangelické akademie, se koná v čerstvě opraveném Červeném kostele. Ten do nedávna sloužil jako sklad knih Vědecké knihovny Olomouc a nyní bude fungovat jako kulturní prostor.

Poprvé se do akce zapojí bývalá jezuitská kaple Sodality Panny Marie. Patří do utajeného prostoru v armádním správním archivu, proto bude do ní vstup jen po skupinách.