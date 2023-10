Dotace míří na důchodce, ale lze o ni žádat jen online. První si stěžují

„Přišlo mi to jako diskriminační chování k lidem, kteří nejsou technologicky zdatní. Zejména pokud chtějí požádat o dotace, které jsou určeny pro občany z nízkopříjmových skupin. Jak mají požádat lidé, kteří mají nižší technologické dovednosti?“ kritizuje Sára. Kvůli obávám z toho, že by jí výtky mohly způsobit problémy v práci, kde komunikuje s úřady, si nepřeje zveřejnit své jméno.

„Největší problém vidíme v tom, že to míří na seniory, a to jsou lidé, kteří z principu méně pracují s technologiemi,“ říká výkonný ředitel organizace Jan Vobořil, podle kterého omezení pouze na online žádost přímo odporuje zákonu.

Výhrady má i Sára, která se snažila pomoci rodičům svého manžela s žádostí – asistenta zkontaktovala a popisuje, že zareagoval rychle a byl příjemný. „Nicméně tito lidé by měli pomáhat s podáním žádosti – existuje předpoklad, že se mohou dostat k citlivým informacím, které s nimi žadatelé nasdílejí. Jak jsou tito lidé v tomto ohledu prověřeni, nelze na webových stránkách zjistit,“ zdůrazňuje Sára, že jde otázku sdílení důvěrných informací, jako je přihlášení do banky.

„Vždycky je lepší, když to zvládnou sami nebo s rodinnými příslušníky, a to z jednoho prostého důvodu, registrují se prostřednictvím bankovní identity, tedy přihlašujete se do banky a do e-mailu. Není to nic příjemného, nechcete mít tyto citlivé údaje,“ připouští Gabriela Krajcarová, konzultantka ze společnosti EkoWATT, která samotný program Nová zelená úsporám Light chválí.