O hladu v obří frontě. Zoo čelí kritice za zavřené restaurace

Do brněnské zoologické zahrady míří o víkendech tisíce lidí. Pokud se tam ale chtějí občerstvit, musejí udržet nervy na uzdě a vystát si dlouhé fronty.

„O víkendu přijde třeba čtyři a půl tisíce lidí. Je to, jako byste při zápase hokejové Komety otevřel jediný stánek s párky. Lidé by vás tam ušlapali. Stejnou situaci zažíváme tady,“ řekla Seznam Zprávám jedna z obsluhujících, která si z obavy o budoucnost podniku nepřála uvést jméno.

„Zvládáme to těžko. Někteří návštěvníci sprostě nadávají. Proč nefungují další občerstvení? To se zeptejte vedení,“ sdělil jeden z obsluhujících.

Návštěvníci si všímají, že je zoo v přerodu. „S malým dítětem jsem si přinesla spoustu jídla. Hodně věcí je tu zavřených. Nějak mě to nepřekvapuje. Spíš mi vadí, že se stále nedá platit kartou,“ komentovala současný stav čtyřiadvacetiletá Eliška, která do zoo přišla s dvouletým synem.

Organizačně zahrada spadá pod magistrátní odbor životního prostředí. „Je potřeba říct, že ne všichni provozovatelé se soutěží znovu. Kde panovala spokojenost, nemáme důvod nepokračovat v kontinuální službě. U ostatních záleželo, jak měli nastavené smlouvy. Postupovali jsme tak, abychom co nejrychleji dokázali vysoutěžit nového provozovatele,“ sdělil náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

Jak redaktor Seznam Zpráv zjistil od provozovatelů, někteří měli smlouvy nastavené na neurčito s dvouměsíční výpovědní lhůtou. O ukončení nájmu se část z nich dozvěděla teprve v únoru, na prahu nové sezony. „Jedna věc je, co říkají provozovatelé, druhá věc je skutečnost. K mému vědomí zoo postupovala nejrychlejším způsobem,“ trvá na svém náměstek.

Zoo o změnách v občerstvení informovala na sociálních sítích i webu v dubnu. „Využili jsme k tomu prostředků cílených na různé cílové skupiny, které máme k dispozici, a to s dostatečným předstihem,“ prohlásil mluvčí Vaňáč.

V areálu zahrady nicméně detailnější informace chybějí. Ještě začátkem týdne visely na zabedněných stáncích neaktuální cedule, že je zavřeno do 31. března. Po dotazech redakce zmizely. „Pokud byly na stáncích nápisy umístěné před obdobím nízké sezony, kdy jsou mimo provoz, byly už odstraněny,“ doplnil mluvčí.

V přestavbě je také řada výběhů pro zvířata. Týká se to třeba expozice lachtanů, částí Tropického království, ale také klíčové investice zoo –⁠ přestavby pavilonu šimpanzů.

Tříetapová stavba za více než sto milionů korun postrádá šest let po zahájení stále to hlavní –⁠ šimpanze. Nechovnou tříčlennou skupinu musela zoo přesunout do Hodonína.