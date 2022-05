Obří centrum Amazonu? Lepší by byly obří lány brambor, píší čtenáři

Vladimír Libich: Jen pumpování zbytných předmětů lidem, kteří svojí rozežraností už nevědí, co by chtěli, inflace neinflace. Další plundrování, další exhalace do ovzduší. Nebo snad budou kamiony na elektřinu? No to si pište, že nebudou, nikdy. Naopak jich bude stále více. A pracovní místa? Jsou sice fajn, ale co je to za profese? Skladníci, expedienti? Zase další „montovna”? Kde budou ty zlaté české ručičky, šikovní řemeslníci?