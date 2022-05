Pro Amazon staví v Česku obří sklad. Dostal na něj rekordní úvěr

„Ta budova je extrémně drahá a to je důvod, proč je i úvěr tak velký. U takových staveb je to vždy kombinace úvěru a vlastního financování,“ vysvětlil Kratina v rozhovoru pro SZ Byznys s tím, že předání nově postaveného robotizovaného skladu plánují na přelomu 3. a 4. čtvrtletí roku.

„Banky rády investují do průmyslových areálů. Je to jednodušší než v segmentech, jako jsou kancelářské budovy, kde přijdete a řeknete: bude hotová řekněme za tři roky, mám tam slíbený nějaký předpronájem, nebo nemám. Tím se nechci kolegů z kanceláří dotknout, ale teď to mají zrovna složitější. Teď jako průmysl máme výhodu my, protože banky vidí konkrétní projekty s konkrétní potřebou. Nestavíme si jen tak nějaké haly pro sebe, ale víme přesně, pro koho stavíme,“ říká zakladatel Accolade.