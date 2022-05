Češi skupují nemovitosti ve Španělsku. Kvůli zájmu tam vznikla česká realitka

„Tam můžete získat hypotéku za 2, 2 a půl procenta a navíc ji poskytují až do výše 75, výjimečně do 80 procent hodnoty nemovitosti,“ říká majitel Remaxu, který ve Španělsku větší část roku žije. „Je spousta Čechů, kterým se už nevyplatí v Česku hlavně ve větších městech kupovat byt, protože se jim nájem nevyplácí. Tak se rozhodli investovat ve Španělsku, splácí přes Airbnb hypotéky, a když zjistí, že tam mají týden okno, že tam nemají žádné turisty, tak si tam sami zaletí, protože je to dostupné,“ vypočítává důvody, proč se lidé rozhodují do toho jít. Většina z nich navíc přiznává, že chce být dál od konfliktu na Ukrajině.