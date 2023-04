Obvinění o šikaně ve Slunečnici předcházely spory pečovatelek, říká svědkyně

Vypovídala Žaneta F., která na prvním oddělení pracovala jako pečovatelka třináct let.

U soudu zpochybnila klíčové svědectví Gabriely Lhoťanové, která na problémy v zařízení upozornila. „Nikdy jsem nebyla svědkem toho, že by někomu ubližovaly,“ řekla Žaneta F. na adresu dvou obžalovaných pečovatelek.

„Zazněla klíčová svědectví a jsou zásadní. Nejdůležitější je výslech paní Lhoťanové. Byly čteny výpovědi ve prospěch i v neprospěch. Bude samozřejmě na soudu, aby je posoudil v komplexnosti a celistvosti. Hodnotím to tak, že výpovědi, které u soudu zazněly, prokazují skutečnosti uvedené v obžalobě,“ řekla Seznam Zprávám v pondělí státní zástupkyně, která je o vině obžalovaných přesvědčená.

Svědkyně Žaneta K., která v sociálních službách pracuje přes dvacet let, odmítla špatné chování obžalovaných pečovatelek. „Šárka je v hlase možná dominantnější, ale klientky ji měly rády. Když byla na směně, tak jsem věděla, že všechno bude klapat. Měla zkušenosti. Mohla jsem se na ni spolehnout,“ uvedla.

Zároveň však přiznala, že několikrát zaslechla, jak Šárka Š. klientce říká, že smrdí. „Neumím říct, kolikrát jsem to zaslechla a jak přesně to znělo,“ uvedla.

Soudu tvrdila, že klíčová svědkyně Lhoťanová přišla na první oddělení s pocitem křivdy poté, co opustila jiné pracoviště Slunečnice. „Paní Gabriela k nám přišla z druhé budovy. Přišla s pocitem, že jí tam bylo ukřivděno. Že se k ní nechovali hezky. Měla tam problémy v pracovním kolektivu,“ řekla.

Popsala také osobní konflikt s Lhoťanovou. Na kolegyni poslala stížnost poté, co si ji Lhoťanová bez jejího vědomí údajně nahrávala.

„Když to tak dlouhou dobu věděla, proč nezakročila? Když jsem v práci a něco problematického vidím, tak to oznámím. Vše se začalo řešit až po mé stížnosti,“ řekla Žaneta K.

Zpochybnila věrohodnost klíčové svědkyně. „Snažili jsme se ji do kolektivu přijmout. Nešlo to. Vzala klienty jako své oběti. Není běžné se ptát klientů, jestli vás mají rádi. Nesmíte je zatahovat do svých osobních problémů,“ řekla s tím, že jsou starší klienti lehce ovlivnitelní.