Očkování, dražší léky i rušení nemocnic. Co letos čeká pacienty

Příští rok tak Česko čeká vážná debata o poskytování péče pacientům. Mohlo by se tak výrazně měnit spektrum zákroků a ošetření, které budou například nabízet regionální nemocnice. A do budoucna může dojít i k rušení nebo slučování některých zdravotnických zařízení.

Další novinky se týkají očkování. Rozšiřuje se hrazené očkování proti meningokokům. Ty způsobují závažné infekce, které mohou končit ztrátou sluchu nebo zraku, amputací končetin nebo i úmrtím. Ze zdravotního pojištění se mladistvým očkování hradí nově o rok déle, od 14 až do 16 let věku.

Také očkování proti HPV viru bude možné podstoupit v delším okně, od ledna bude hrazené pro děti od 11 do 15 let (dosud od 13 do 14 let). Virus se může jak u žen, tak u mužů projevit zhoubnými nádory.