ODS a ANO v Brně tuží spolupráci. Je to jiné než vláda, namítají

Část zastupitelů navíc chtěla jen tajné hlasování, v Brně poprvé od roku 2005. „Přijde nám to daleko demokratičtější. Dává to svobodu každému zastupiteli, aby hlasoval podle svého nejlepšího svědomí,“ vysvětloval postup náměstek primátorky René Černý (ANO), z jehož klubu návrh na tajné hlasování vzešel.

Politici si už ráno předem volali s úředníky Ministerstva vnitra, kteří potvrdili, že je přípustné takzvané „hybridní hlasování“. Rezort doporučuje posvětit takovou možnost v jednacím řádu zastupitelstva. „I kdyby to tak nebylo a rozhodlo se až v průběhu zasedání (jak tomu bylo v Brně - pozn. red.), tak by se taková situace a priori nemohla považovat za porušení práv zastupitele,“ sdělila Seznam Zprávám mluvčí vnitra Hana Malá.

Upozorňuje, že politici kolem premiéra Fialy vystavěli značku SPOLU na vymezování se vůči Andreji Babišovi a jeho hnutí. „Pokud by docházelo k silnějšímu sbližování vládních stran a ANO, nebo by to jen tak mohlo vypadat, může ve voličích ještě více sílit pocit, že je ve finále jedno, koho zvolí. A to je samozřejmě nebezpečné jak pro budoucí preference ODS, tak i pro stav demokracie jako takový,“ dodává Komínek.