Odstupte, vyzývají Ševčíka rektor i studenti. Děkan se rozmyslí do rána

„Pan rektor požádal pana děkana o to, aby odstoupil. Nebo mu to doporučil. Pan děkan si vzal čas na rozmyšlenou do zítřejšího rána s tím, že to zváží. Zítra ráno se sejde vedení školy, kde pan rektor seznámí s výsledky jednání své kolegy, prorektory a poté bude jednat dál podle toho, jak se pan docent rozhodne,“ uvedla mluvčí školy Věra Koukalová.