Pečuje o syna s leukemií, kvůli změně dávek ale zůstala Ukrajinka bez peněz

Ukrajinský chlapec s Downovým syndromem utekl společně s matkou a třemi sestrami z Kyjeva po začátku ruské invaze loni v březnu do Česka, otec zůstal v zemi.

V jednu chvíli se stav malého chlapce zhoršil podle vyprávění jeho matky natolik, že už nebyl schopen zvedat a otáčet hlavou. Právě u dětí s Downovým syndromem do čtyř let je podle České onkologické společnosti riziko vzniku leukemie až o 56 vyšší než u zdravých dětí.

„Jakýkoliv příjem je považovaný za příjem a i jakýkoliv zůstatek, který není z humanitární dávky, je považovaný za příjem. I kdyby vám třeba sestřenice poslala 500 korun, tak je to považované za příjem,“ vysvětluje Matěj Šulc z Organizace pro pomoc uprchlíkům, že se z pohledu dávek nerozlišuje účel příchozích peněz.

V obecné rovině ovšem popsala, že nadace má přesně dané podmínky poskytování podpory, které u cizinců upravují i nutnou délku pobytu v Česku i to, že žádost musí být podložená pracovní smlouvou minimálně jednoho z rodičů. Výjimky u uprchlických rodin udělují pouze na šest měsíců.

„Chodím pro potraviny zdarma pro Ukrajince do Letňan, do Dobrodějny na Hradčanské pro oblečení nebo pro prášek na praní. Hodně plen pro syna jsem dostala od Nadačního fondu Šance onkoláčkům,“ vysvětluje Maryna, jak poslední měsíce přežívá.

Poté, co Maryna zaplatila dceři část ročního školného na jazykový kurz a na svém účtu už nemá peníze, jí byla v říjnu opět přiznaná humanitární dávka.

„Pokud má humanitární dávku vyplacenou za říjen, to znamená zranitelnost až v následujícím měsíci. Až v listopadu bude zranitelná,“ říká s tím, že lhůta je až do konce listopadu, a reálně tak bude mít Maryna jistotu až v prosinci.

Upravit by ale chtěla i další problémové pasáže, které lex Ukrajina V přinesl. „Třeba započítávání 100 procent příjmů do výpočtu humanitární dávky. Vede to k tomu, že každý, kdo si vydělá pár tisíc, o tu dávku přijde,“ uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková.