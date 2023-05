Platí koncesionáři dost? Jak to vidí kandidáti na šéfa ČT

Kolik by lidé měli platit za televizi? A měl by se změnit způsob, jakým televize poplatek vybírá?

„Nemyslím si, že je nutné zvyšovat koncesionářský poplatek. Naopak se domnívám, že aktuální poplatek je dostatečně vysoký pro zajištění nezávislosti ČT. Je třeba uvažovat o případné změně modelu výběru poplatku a zaměřit se na zlepšení hospodaření a efektivity výroby pořadů. To jsem uvedl i ve své koncepci, kterou jsem předložil Radě ČT.

Souhlasím se změnou výběru. Volba metodiky výběru poplatků je složitější téma a časově náročnější. Cílem zvoleného modelu by tedy mělo být zajištění včasného a správného výběru poplatků pro financování ČT.“

„Nebudu se bránit případnému navýšení poplatků, nicméně nejdříve bych se rád podíval na hospodaření ČT ve větším detailu. Tím bych opravdu v tomto směru začal. Pokud se budeme bavit o navýšení poplatků, tak potom hovořme o cca 150 Kč. To bych považoval za dostatečné.

Způsob výběru nelze při současném rozvoji moderních technologií vázat jen na vlastnictví televizního přijímače. Byl bych pro německou cestu, tedy navázat placení na jednotlivé domácnosti - kde je přípojka elektrické energie, tam se platí. Vybírat dokonce nemusí ani ČT, ale může to klidně dělat například ČEZ, který je na to vybaven lépe než právě ČT. Mimochodem přesně toto řešení je součástí mého projektu.“

„Pokud jde o výši poplatku, je zřejmé, že se s ním taky bude muset hnout. Dojdete k tomu, ať to počítáte z jakékoliv strany. Přes kumulativní inflaci od roku 2008 nebo třeba přes poměr k průměrné mzdě, což se dá navíc porovnávat i napříč okolními státy. Řekněme, že optimální poměr tvoří něco okolo 0,6 % a my jsme dnes na 0,31 %. Považuji za rozumnou variantu bavit se o cca 180 až 200 korunách.

Považuji za klíčové současně s debatou o reformě financování odstartovat debatu o tom, co česká společnost od televize veřejné služby v následujících letech očekává. To je vždy otázka priorit, nikdy nebudeme mít na všechno. Reformu financování médií veřejné služby podporuju. Znamená to nejdřív znovu definovat, kdo je poplatníkem. Dávno už televizní obsah nekonzumují jen ti, kteří mají doma v obýváku velký televizor.“