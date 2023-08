Pod čarou: Milujeme předpovědi počasí. A nevidíme, že kolem nás hoří

Zatímco dříve byl potlach o větru a dešti synonymem pro tu nejnudnější formu small talku, dnes se počasí dostává do středu pozornosti, či jak to nedávno hezky opsala novinářka Wall Street Journal Kris Frieswicková, z matky přírody se stali noví Kardashianovi.

Jakákoliv spolehlivá předpověď budoucnosti je totiž paradoxně uklidňující, bez ohledu na to, jaké pohromy vyhlíží. Prvotním zdrojem strachu a úzkosti je pro nás především nejistota. Když aplikace ohlásí, že příští týden bude dva dny 37 stupňů, může to sice na jednu stranu působit hrozivě, ale zároveň nás to ujistí o tom, že nebude pět dní 40 stupňů, a navíc víme, na co se připravit, protože 37 stupňů už jsme přece někdy zažili.