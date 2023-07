Zažíváme „syndrom vařené žáby“. Zdá se nám, že horká léta byla vždycky

Horkých dní je v Česku kvůli klimatické změně podstatně víc než dřív. O kolik přesně, vyčíslil například nedávno Jáchym Brzezina z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na základě dat z 54 stanic. Z nich mimo jiné vyplývá, že za posledních 30 let se oproti období 1961–1990 víc jak zdvojnásobil počet dní s maximem nad 30 °C. Dní, kdy je nad 35 °C, je dokonce v posledních třech dekádách devětkrát víc než v letech 1961–1990.

Je to běžné klamné zdání.

„Netrvá moc dlouho, než si zvykneme na nové věci. Stačí pár let a naše mozky si začnou myslet, že takhle to bylo vždycky. Takže i když se klima mění, nemusíme si toho všímat,“ řekl pro Seznam Zprávy Flavio Lehner, klimatolog působící na Cornellově univerzitě v americkém městě Ithaca ve státě New York, spoluautor studie o vnímání extrémních teplot.