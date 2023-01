Pokuty za špatné parkování se změní

Rovněž podle mluvčí Městské policie Praha Ireny Seifertové záleží na okolnostech přestupku. „Řešení je vždy na uvážení konkrétního strážníka – jak danou situaci posoudí s ohledem ke všem okolnostem jednání,“ řekla s tím, že nikdo nemůže strážníkovi nařídit konkrétní výši postihu. „Výše pokuty by neměla být neúměrná vůči škodlivosti daného protiprávního jednání.“

To naznačil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Po jednání vlády řekl, že pokud by špatně zaparkované vozidlo tvořilo překážku v provozu, bude postih výrazně tvrdší. A třeba za parkování na místě pro invalidy má nově přijít trest v rozmezí od 4 do 10 tisíc korun.