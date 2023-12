Polští policisté předali českým kolegům odsouzeného Tomáše Čermáka

Polští policisté dnes v poledne na hraničním přechodu Chotěbuz-Cieszyn předali českým kolegům zadrženého Tomáše Čermáka, který byl letos v červenci pravomocně odsouzen k 5,5 rokům vězení za podporu a propagaci terorismu. Před nástupem do vězení se skrýval v Polsku. Tam byl 14. listopadu dopaden a soud následně rozhodl o jeho vydání do Česka.

Předání zadrženého si policisté domluvili na dnešní poledne na Karvinsku. Polští policisté na místo přijeli podle zjištění zpravodaje ČTK po 11:30. Samotné předání se uskutečnilo v jedné z budov hraničního přechodu, které policie využívá. Čeští policisté své vozy zaparkovali tak, že nastupující Čermák nebyl vidět. Informaci o tom, že v autě byl odsouzený Čermák, ČTK potvrdil důvěryhodný zdroj. Do vězení pak Čermáka odvezla kolona dvou dodávek a osobního vozu.

Čermák se vyhýbal nástupu do vězení, policie po něm pátrala od konce srpna. Krajský soud v Plzni na něj vydal v polovině září mezinárodní zatykač kvůli podezření, že by se mohl skrývat v cizině. To se také potvrdilo. Polští policisté jej zadrželi ve městě Lublin na východě země.