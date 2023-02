„Potřebuji si odpočinout.“ Končí ředitel domova pro seniory Slunečnice

Ostravský domov pro seniory Slunečnice bude mít nového ředitele. Dosavadní šéf Radek Baran na vlastní žádost skončí koncem března. V čele příspěvkové organizace města stál 23 let, smlouvu měl na neurčito. „Potřebuji si už odpočinout. Dozrál čas, abych změnil působiště,“ reagoval pro Seznam Zprávy.

