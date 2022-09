Dostali potřetí přidáno, stejně živoří

Mrzí ji, že se důchod nezvyšuje všem stejně. „Všem se zdražuje stejně. Proto by to bylo spravedlivější, kdyby se i navyšovalo stejně,“ vypraví s tím, že procentní valorizace podle ní není v současnosti příhodná.

„Přidání pěti, šesti stovek… jak se říká zaplaťpánbůh za to, ale lidem v nájmu to situaci nevyřeší. Tam je to tragédie,“ říká.

„Měli jsme zrovna schůzi, udělala jsem si bleskový průzkum k zvyšování důchodu. Abych to shrnula: jsme rádi. Pomůže nám to. Za celý rok jsme dostali docela dost peněz, v lednu, v červnu a teď ještě v září,“ říká Dagmar Kaňoková a rovnou připouští, že se pozitivním přístupem trochu vymyká.

„Víme, co se děje, víme, co se dělo uplynulé roky. Vážíme si celkově toho, že jsme jediná skupina, bez diskuzí, která peníze pravidelně dostává. Jestli to stačí na pokrytí všeho, to je druhá věc, ale dostáváme,“ vyzdvihuje předsedkyně spolku Aktivních seniorů a vypočítává, že během jednoho roku dostali senioři přidáno zhruba o dva tisíce korun.