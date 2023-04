Poživační mniši ve službách imperialistů. Záminka pro komunistickou inkvizici

Všude to mělo podobný průběh. V noci z 13. na 14. dubna 1950 vtrhli do budov klášterů ozbrojení příslušníci SNB a StB doprovázení oddíly lidových milicí. Probudili řeholníky, nařídili jim obléct se a sbalit si nejnutnější věci. Oznámili jim zestátnění kláštera. Poučili je, že nadále budou svoji práci vykonávat v centralizačním klášteře, kam budou ihned převezeni.

Menší část řeholníků byla převážena do internačních klášterů. Tam končili především řádoví hodnostáři, vlivné a známé osobnosti.

Druhá vlna Akce K („K“ jako klášter) proběhla v noci ze 27. na 28. dubna. Celkem se akce v celém Československu týkala 2376 řeholníků, 2201 bylo přemístěno do centralizačních táborů a 175 do internačních. Likvidace zasáhla 219 řeholních domů.

Desítky mnichů pak ovšem čekala ještě další cesta – do komunistických lágrů, především do uranových dolů.

ČTK psala : „V poslední době bylo zjištěno, že nástrojem zahraničních nepřátel republiky se staly katolické kněžské řády. Při soudním projednání rozvratné protistátní činnosti bylo prokázáno, že v četných klášterech byli ukrýváni nepřátelští agenti, vyzvědači, a dokonce vrahové. V klášterech byla odhalena skladiště zbraní, tajné vysílací stanice a mnohé kláštery se staly základnami vyzvědačské a rozvratné činnosti… Poněvadž bylo zjištěno, že v prostorných klášterních budovách žilo vždy jen několik jednotlivců, kteří nepracovali a zabývali se ponejvíce štvaním a pobuřováním, byly řády soustředěny do několika klášterů…“

Typická je ta neosobní definitivní formulace „bylo zjištěno“. Nikoli kdo zjistil a zda existují nějaké důkazy. Bylo zjištěno a tečka. Není třeba to rozebírat. Vždyť nejefektivnější metodou „zjišťování“ bylo mučení vězňů a vynucená „přiznání“.

V archivu snímků ČTK najdete i tuto fotografii z 20. 4. 1950, která byla pořízena během reportáže v klášteře na Svaté Hoře, s neobratně naaranžovanými záběry, které měly prokazovat vinu kléru. Do archivu ČTK byla zařazena bez jakýchkoliv podrobnějších údajů.

Líný, poživačný mnich, který se spikl s nepřítelem, rozvrací vlast a pěstuje nebezpečnou ideologii. To je ovšem obraz, který má velmi vlivné předchůdce. V naší kulturní tradici například v románech Aloise Jiráska.

Jsou tu nicméně i vlivnější postavy: císaři, osvícenští filozofové, revolucionáři. Mnozí z nich by s lecčím z toho, co psala ČTK, v principu souhlasili.

Je to ukázkový příklad „přepisování dějin“, manipulace a cenzury. Julius Fučík byl nacisty popraven 8. září 1943. Po konci války se jeho obraz několikrát radikálně proměnil. Hrdina, udavač, intelektuál? Oběť? A kterého režimu?

„Mnich je člověku podobné, do kutny zabalené, za nocí skučící, žíznivé zvíře, bližší tomu druhému, od něhož se stěží liší jen hlasem a jídly,“ psal v knize Přírodopis mnichů rakouský osvícenec Ignác Antonín Born .

Z dnešního pohledu byl ovšem Voltaire elitář a šovinista (samozřejmě také rasista, ale to je na samostatný příběh), a tak pro jistou formu náboženství přece jen uplatnění našel. Obyčejnými nevzdělanými lidmi pohrdal a domníval se, že je nezbytné, aby je strach z nějaké Nejvyšší bytosti utvrzoval v morálním jednání.

Voltaire a další osvícenci byli jednou z inspirací i pro Karla Marxe, který náboženství označoval za „opium lidstva“. Je to nástroj v rukou mocných, kteří ho využívají, aby ovládané odvedli od myšlenek na vzpouru: K moci se nikdy nedostanete, na to zapomeňte. Ale když budete hodní, můžete se těšit na posmrtný život.

Mistři světa zbožňovaní národem? Ale kdeže! Bezcharakterní a prospěchářské povahy to jsou. Prohnilé jádro tzv. sportovců. Chtěli škodit lidu a sloužit imperialismu. Musí být zneškodněni! Takto v roce 1950 uvažoval vyšetřovatel StB Václav Hošek. A s obviněnými hokejisty to nevypadalo dobře. Hrozily i tresty smrti.

Komunisté to viděli podobně jako jejich myšlenkoví předchůdci: Snažíme se budovat novou spravedlivou společnost a máme tu stále velmi vlivnou středověkou instituci, která má vlastní ideologii a tu naši neuznává. Navíc je velmi dobře organizovaná. A napojená na zahraničí.

Slovník i metody se podobají tomu, co nabízeli osvícenci a starší generace revolucionářů. A lze i pochopit, že přesvědčení komunisté nutně museli v církvi vidět nepřítele. V instituci, která je po staletí odpovědná za šíření „opia lidstva“. Stojí v cestě pokroku. A nemůže jinak, je hluboce zakotvená v minulosti a nedokáže se změnit.

Tak co s ní?

Je to průzračně čistý výraz zločinnosti komunistického režimu. A jeho omezenosti. Legitimní kritika náboženství a církve, natož pokus o dialog ztrácejí na významu. A komunisté se proměňují ve své nepřátele, ve středověké inkvizitory.

28. ledna 1950 příslušníci StB unesli Toufara z jeho fary a převezli do vězení ve Valdicích. Snažili se ho přimět k přiznání, že „zázrak“ inscenoval v žoldu Vatikánu. Umučili ho k smrti. Josef Toufar zemřel 25. února.

V první den procesu, 31. března 1950, si po úvodních formalitách vzal slovo prokurátor Karel Čížek: „Před námi sedí 10 obžalovaných klášterních hodnostářů, 10 oddaných služebníků Vatikánu. Posuzujeme a odsuzujeme je, ale posoudíme a odsoudíme i Vatikán. Vidíme ho před sebou v celé jeho nahotě. Vidíme ho na straně imperialistů, kteří nyní usměrňují jeho činy a kteří ho řídí. Sloup středověkého feudalismu, ochránce poddanství se jen dovedně přeorientoval do časů bezbožeckého imperialismu.“

Kněz z Číhoště, kterého umučili kvůli zázračnému pohybu křížku v jeho kostele, by se měl stát blahoslaveným. Aktuálně se dokončuje shromažďování dokumentů a svědectví.

Vyšetřovatelé ale neponechali nic náhodě už před procesem. Všichni obžalovaní se doznali. Ten tlak zpravidla nevydržel nikdo. Zatčení žili v tmavých celách bez vytápění, spali na holém betonu, neměli přikrývky. V noci je budili každou hodinu a nutili cvičit do vyčerpání. Přes den museli v celách bez přestávky chodit, jídlo a vodu někdy nedostali celý den, zpestřením byly několikahodinové výslechy.

5. dubna byli odsouzeni za pokus o rozvrácení lidově demokratického zřízení v zemi, spojenectví s nepřátelskými silami, přechovávání zbraní a přípravy protistátního spiknutí. Ivan Mastiliak, profesor na redemptoristickém bohosloveckém učilišti, dostal doživotní trest. Antonín Machalka a jezuita František Šilhan 25 let. Vít Tajovský 20 let… Ostatní dostali tresty od dvou do 15 let.