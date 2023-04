Pražský úřad práce zavalily davy. Vášně opakovaně krotila policie

Na opačné straně se jiná žena zlobí, že někdo jde bez pořadového lístku rovnou do prvního nadzemního patra. „Taky můžu říct, že jdu do prvního patra, a vyhnu se tak frontě!“ čílí se.

U reportéra se zastavuje drobná šedovlasá stařenka a ptá se, co má dělat. Úředníků se prý potřebuje vyptat na svůj specifický problém. „Chci jen informaci, ale bojím se, že dostanu, když se tam budu cpát,“ strachuje se paní Marie při pohledu na tlačenici.

„Raději chodím osobně. Z očí do očí, abych měla jistotu,“ vysvětluje, proč nezkusila úřad zkontaktovat jinak. Z plátěné tašky vytahuje tlačítkový telefon a podotýká, že více věří svým úhledným ručním zápiskům na papíru.

Na úřad v Praze 9 ve středu mířili nejen ti, kteří přišli řešit příspěvek na bydlení, ale i řada válečných uprchlíků. Už to, že čekají ve stejné frontě, která se postupně utvořila a vedla k vydavači pořadových lístků, některým vadilo.

Přišel doložit podklady k příspěvku na bydlení a původně prý byl objednaný na pondělí. Jenže to byl na úřadě takový nápor, že se lidé dokonce poprali. „Paní referentka mi řekla, že musela rezervaci zrušit. Tak přijdu zase až další středu, v pondělí je svátek,“ stýská si. „Taky o ty peníze můžu přijít,“ obává se.

Krátce po zahájení otvírací doby se lidé začali tlačit do dveří pracoviště. Boj byl o pořadové lístky.

Právě nové dokládání příjmů a nákladů na bydlení pro příspěvek na bydlení hlásila většina lidí. „Máme na to delší dobu, ale je lepší to podat dřív,“ říká jeden ze seniorů s poukazem na obavy, že by mu jinak nemuseli dávku vyplatit včas.