„Přece nepůjdeme dům po domu.“ Ředitelům chybí seznamy ukrajinských žáků

Do základní školy ve Strupčicích na Chomutovsku chodí děti ze čtyř obcí. Ode všech místních starostů by tak měla ředitelka školy Jana Mišková mít seznam školou povinných Ukrajinců, kteří zde pobývají. Říká to alespoň školský zákon a manuál Ministerstva vnitra. Reálně to tak ale není.