„Předpokládám, že by následovala stávka.“ Bek počítá s nižším výpočtem platů

Učitelské platy se patrně budou počítat z předloňské průměrné mzdy. Naznačil to ministr školství Mikuláš Bek. To by ale znamenalo, že se ani nepřiblíží slibovaným 130 procentům průměrné mzdy. K tomu se vláda přitom zavázala.