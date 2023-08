Překvapivé rozuzlení tragické nehody u nelegálního billboardu: sebevražda

„Provedeným prověřováním kriminalisté Městského ředitelství policie Ostrava nezjistili skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by na úmrtí řidiče měla účast jiná osoba,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí krajské policie Eva Michalíková.

Kriminalisté tím nicméně neříkají, že by billboard umístěný v ochranném pásu silnice nebyl nebezpečný. Případ uzavřeli s tím, že řidič do valníku s reklamou narazil úmyslně.

Billboardy blízko silnic jsou totiž z bezpečnostních důvodů už od roku 2017 zakázané. Mimo souvisle zastavěnou oblast je to ve vzdálenosti do 250 metrů u dálnic, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky. Majitelé billboardů musí od úřadů získat patřičné povolení.