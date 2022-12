Přestaňme k nám lákat Rusy na dovolenou, vyzývá karlovarská opozice

Podle primátorky je však marketingová kampaň součástí i krajské kampaně, kterou produkuje destinační agentura Karlovarského kraje Živý kraj. „Není zaměřená na Rusko, ale na lidi, kteří žijí v rámci Evropy a nejvíce v Německu, a pouze mluví rusky. To znamená, že to jsou občané Evropské unie, ale mluví rusky. To znamená, že nemíříme na Rusy v Rusku, aby k nám přijeli, to je třeba odlišit,“ uvedla Pfeffer Ferklová.