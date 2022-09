Hotely a luxusní byty na prodej. Jak se žije v Karlových Varech bez Rusů

Před několika málo lety tu běžně zněla ruština. „Už se tady z toho stávalo pomalu Rusko, všechny ty obchody a tak,“ říká paní ve středních letech, která spěchá do práce.

Od únorového vpádu ruských vojsk na Ukrajinu je pro občany Ruské federace velmi složité se do Karlových Varů dostat, a tak se se houfně zbavují bytů a domů.

Dobrat se přesného čísla je podle něj složité - mnoho domů vlastní společnosti se sídlem v Česku, majetková struktura ale často směřuje do některého z daňových rájů.

Až do druhé světové války naprostá většina obyvatel mluvila německy, od roku 1869 byla součástí města židovská menšina, včetně podnikatelů jako byli Becher nebo Moser.

Druhým výrazným fenoménem je záliba Rusů v lázeňských procedurách. Po jejich odchodu chybí ve Varech klientela, která by službu zaplatila.

Kromě podnikatelů v lázeňství to pociťuje i město, které lázním poskytuje minerální vodu. Smí si za ni ale účtovat maximálně provozní náklady. „Když lázně vodu neodebírají, město na údržbě pramenů prodělává,“ upozorňuje Kopál.

Peníze na procedury čerpají i pojištěnci, ale evropští návštěvníci, jako jsou Němci nebo Rakušané, bydlí příliš blízko na to, aby v Karlových Varech trávili tři týdny.

„Přijedou na prodloužený víkend, mají to domů několik hodin autem. Vzdálenější klientela, ať už Tchajwanci, Číňani, Japonci, nebo Američané, nezná fenomén léčebných lázní ve smyslu třítýdenní léčebné rehabilitace,“ říká Kopál.

Ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz už dříve Seznam Zprávám řekl, že Karlovy Vary přežijí i bez ruské klientely. „Cestovní ruch je tu zakořeněný. Vary jsou na něm postavené, jenom se musí změnit. Někteří se budou muset přizpůsobit. A kdo se nepřizpůsobí, tak místo něj vznikne něco nového. Nemyslím si, že by Vary tím končily. Je tu řada unikátních věcí,“ podotkl začátkem prázdnin.

„Pracovní trh v hotelech a restauracích je našponovaný. Jestli před covidem všichni říkali, jak je to zlé, tak teď je to ještě horší. Zaměstnanci jsou poklad,“ říká šéf Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz.

„Někdy kolem roku 2010 jsme si zvykli na to, že sem jezdila superbonitní ruská klientela, které se dalo prodat téměř všechno a téměř za jakoukoliv cenu,“ říká Kopál.

Od roku 2014 ale začali být nejbohatší Rusové od cest do Evropy odrazováni, v některých případech přímo prezidentem Vladimirem Putinem. Rusové do Karlových Varů jezdili dál, ale byla to jiná skupina.