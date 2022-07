Vary bez Rusů přežijí. Postará se o to neviditelná ruka trhu, říká šéf Puppu

Poptávka v řádech desítek procent vyšší než před covidem. Karlovarský Grandhotel Pupp nastoupil do letní sezóny ve velkém stylu a zájemce neodradilo ani zdražení o 20 procent, které přinesla inflace. Hrozí s podzimem změna? Podle šéfa hotelu, Jindřicha Krauseze je Pupp připraven na cokoliv.

„Za poslední dva roky s covidem a vlastně i s tím, co se odehrává teď s válkou, jsme se naučili, že nedokážeme vše predikovat. Mohli bychom mít deset různých scénářů a pak z toho vybírat. Takže se umíme přizpůsobit dané situaci,“ dodává Krausz. Ruská klientela hotelu nechybí. Polovinu hostů dnes tvoří Češi. A bez Rusů přežijí i samotné Karlovy Vary, jak tvrdí.

Největší problém teď podle něj nejsou zákazníci, ale zaměstnanci. A jejich nedostatek. Hotely, které se jich během covidu musely zbavit, teď ani nedokázaly otevřít a na klíčové experty se čeká i měsíce.

Když jsem se spolu bavili naposledy, byl covid a vy jste zlevnili, abyste přilákali lidi. Jaká je situace teď?

Přečkali jsme covid, roste poptávka a co bylo pro nás stěžejní, po celou pandemii jsme udrželi tým. Díky tomu jsme mohli po covidu hned otevřít. To bylo důležité, jinak bychom se nemohli vrátit. Teď opět roste poptávka. Zlevňování tehdy bylo jen částečné a po nějakou dobu, abychom namotivovali českou klientelu.

Poptávka je už na 100 procentech roku 2019?

I bez festivalu je plno a musím říct, že teď je poptávka v řádech nižších desítek procent vyšší než v roce 2019.

Já jsem zmínila, že jste zlevňovali – probíhá teď naopak zdražování?

Všichni cítíme, že vstupy rostou. Energie, suroviny, logistika. Musí se to postupně promítat. Musíme s tím pracovat a z týdne na týden nevíme, jaké budou ceny produktů.

Dává smysl cílit na českou a německou klientelu. Z Mnichova je tu klient za 3 hodiny. Jindřich Krausz, šéf Grandhotelu Puppp

Zdražovali jste tedy?

Částečně jsme to museli promítnout. Procentuálně je to navýšení o 20 procent. Tak abychom alespoň částečně – ne kompletně – pokryli zvýšené náklady.

Nebojíte se toho, že teď začnou Češi šetřit a přestanou jezdit do hotelů, tedy i k vám? Chystáte se na to?

Za poslední dva roky s covidem a vlastně i s tím, co se odehrává teď s válkou, jsme se naučili, že nedokážeme vše predikovat. Mohli bychom mít deset různých scénářů a pak z toho vybírat. Takže se umíme přizpůsobit dané situaci.

Kdo je teď vaše klientela?

Jsem tu 4 roky. Už v roce 2018 bylo naším cílem se proti tomu, co tady je, trochu diverzifikovat a cílit na západní klientelu. Když to vezmu z obecného hlediska – do Karlových Varů nelétají letecké linky, vlakové spojení také není nejlepší a jediná doprava je autobusová a automobilová. V kontextu toho dává smysl cílit na českou a německou klientelu. Z Mnichova je tu klient za 3 hodiny.

To byl náš cíl a díky tomu jsme se dokázali naplnit a změnit strukturu klientely. Dříve u nás měli Češi podíl 20 procent. Dnes jsme na 50 procentech. Obsazenost proti roku 2018 vyrostla o 60 procent.

Vary to bez Rusů přežijí

A jak se teď bez Rusů obecně změní Vary?

Vary to přežijí. Cestovní ruch je tu zakořeněný. Vary jsou na něm postavené, jenom se musí změnit. Někteří se budou muset přizpůsobit. A kdo se nepřizpůsobí, tak místo něj vznikne něco nového. Nemyslím si, že by Vary tím končily. Je tu řada unikátních věcí. Není to jen ta procházka mezi Puppem a Thermalem.

Zmizí luxusní obchody?

Spočívá to v nabídce služeb. A také v okolí Varů a celém regionu. Je to potřeba komunikovat, ukázat. Vary jsou zapsané jako nový statek UNESCO, což láká úplně jinou klientelu a postupně se na to musíme připravit. Kdo se nepřipraví, tak na to je neviditelná ruka trhu, která to dokáže vyfiltrovat.

Zaměstnanci nad zlato

Spousta hotelů ve Varech stále i letos zůstala zavřená. Proč?

Pokud v covidu nešlo udržet pracovní tým, dnes je to v našem oboru opravdu našponované a lidi už nesežene. Zaměstnanci jsou poklad. Jestli někdo v roce 2019 říkal, jak je to zlé, tak teď je to ještě horší. Tohle může být jeden faktor. Druhý je, že to nevydržela ekonomika hotelu.

Jak těžké je teď najít zaměstnance? Jak dlouho to trvá.

Trvá. Někdy je to i určitá dávka náhody a někdy je lepší si počkat. Tu péči, co dáváme hostům, chceme dát i našim zaměstnancům. Máme pro zaměstnance spoustu benefitů – mají zlatou kartu, servis typu prádelny a ubytování pro lidi mimo město. Modernizujeme ubytovnu, ubytování pro manažery. Opravdu potřebujeme stáhnout nejlepší lidi a dát jim to zázemí.

Sháníte je i v zahraničí?

Máme víc zahraničních zaměstnanců. Největší enkláva je ze Slovenska, ale máme lidi i z Litvy, Španělska, Egypta. Největší jádro tvoří zaměstnanci z Čech.

Vy jste v covidu začali s rekonstrukcí. Co vás ještě čeká?