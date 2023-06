Prezident Pavel odsoudil šikanu ukrajinské holčičky. Přijal ji na Hradě

Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné. Oceňuji reakci školy a rodičů i to, že došlo k omluvě. Šrámy na duši ale zůstanou. pic.twitter.com/q3yJKdrktr

„Kluci se omluvili a ze setkání s rodiči plyne, že to není nic, co by slyšeli doma a v čem by je podporovali. Byla to prostě dětinská hloupost, která se snad nebude opakovat. Kluci mají i ukrajinské kamarády. Prostě kdyby měla brýle či (byla) zrzavá, nadávají na brýle a vlasy. Všichni si podali ruku, usmáli se a snad je po problému,“ napsal Němec. Uvedl také, že škola má systém na řešení šikany, který zafungoval.