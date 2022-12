Sněmovna dala zelenou vyšším přídavkům na dítě, Jurečka chce řešit rodičovskou

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte je vládní novela zvedá na 830 korun, 970 korun a 1080 korun měsíčně.

Poslankyně SPD Lucie Šafránková neprosadila rozšíření okruhu možných žadatelů o přídavky tím, že by se mohly vyplácet domácnostem s čistými příjmy do čtyřnásobku životního minima. Sněmovna zamítla také její návrh na výraznější růst přídavků na dítě, jehož rodiče pracují, a to o 100 korun až o 300 korun nad vládní návrh.