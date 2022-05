Pro Středulu už sbírají hlasy na kandidaturu. Milé, reaguje

Za neděli nasbírali prvních padesát podpisů. Jak zjistily Seznam Zprávy, k akci se hlásí spolek Mladých sociálních demokratů. Jejich předseda Lukáš Ulrych vysvětlil, že první den, tedy v neděli na svátek práce, to byla spíše nesystematická „sranda akce“. Sběr hlasů ale myslí vážně a chtějí na to jít organizovaněji.

„Já bych se rád spojil s panem Středulou a zeptal se ho, jestli myslí kandidaturu vážně. Protože my bychom byli rádi, kdyby do toho šel. Je to za levici naprosto smysluplný kandidát a jediný, který se bude prát za práva zaměstnanců,“ vysvětluje Ulrych.

Dodává, že Mladí sociální demokraté ho tímto krokem chtějí ke kandidatuře navést, dopředu to s ním neprobírali. „Já na něj nemám ani kontakt,“ vysvětluje.

Josef Středula pro Seznam Zprávy potvrdil, že se sběrem podpisů nemá nic společného. „Viděl jsem to jako vy na sociálních sítích. Je to milé, mile mě to překvapilo. Budu chtít s těmi, co to zorganizovali, mluvit, ale v tuto chvíli to byla taková nechtěná souhra okolností,“ okomentoval sbírání podpisů na jeho podporu.

Velmi rád a bez nejmenšího zaváhání jsem včera podepsal arch za kandidaturu @JStredula na prezidenta ČR. pic.twitter.com/51B4VRp7kW — Matěj Michalk Žaloudek 💚 (@ZaloudekMatej) May 2, 2022

„Vnímám to jako podporu, nezlobím se na ně, ale toto samozřejmě nestačí k mému rozhodnutí,“ říká Středula k možné kandidatuře. Dodává, že má v plánu se rozhodovat ještě několik týdnů. „V příštím týdnu to nebude. Tak krátký termín, to by inklinovalo k tomu udělat chybu než seriózní volbu,“ doplnil.

Sociální demokraté počítají s podporou

Středula v pátek po svém znovuzvolení předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů pro portál iDnes.cz uvedl, že má pro kandidaturu podporu své rodiny. Následně v sobotu vyzval současný prezident Miloš Zeman odboráře, aby svého předsedu ke kandidatuře přemluvili.

Seznam Zprávám teď Středula řekl, že je ve fázi, kdy rozhodnutí s rodinou stále diskutuje. V plánu má v případě své kandidatury vycházet z podpory odborářů, které označil za své domácí hřiště. ČMKOS disponuje více jak 300 tisíci členy, jen za poslední čtyři roky se počet navýšil o téměř 55 tisíc členů. Ke kandidatuře je třeba 50 tisíc podpisů, pokud zájemce nemá vyjednanou podporu zákonodárců.

„V tomto případě je každý hlas důležitý. V minulosti někteří kandidáti mysleli, že to zvládli, a i když měli teoreticky vysoký počet podpisujících, tak to nestačilo. Ne všechny hlasy byly platné,“ připomíná Středula.

Podporu avizuje i předseda ČSSD Michal Šmarda. „Byla to taková rychlá spontánní akce ze strany Mladých sociálních demokratů,“ řekl k víkendovému sběru podpisů. Vnímá to jako symbolické gesto, ale je připravený se zapojit do oficiálního sběru dat.