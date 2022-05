První den opravy Barrandovského mostu: řidička si ani nevšimla, že po něm projela

Kdyby měl jeden příběh dokumentovat, jak Praha zvládla první den opravy nejvytíženějšího dopravního úseku v Česku, byl by to tento: Řidička Monika si ani nevšimla, že po něm projela.

„Prahu vůbec neznám. Jestli ale myslíte tady kousek zpátky, jak je to zúžené, tak jsem projela v pohodě,“ bezprostředně odpovídá.

Monika není z hlavního města, takže se nechala před devátou vést navigací od Fakultní nemocnice Motol skrz tunel Mrázovka a přes Barrandovský most. Spolu jsme se potkali na benzinové pumpě. Její nezkušený dopravní pohled ale potvrzuje i o poznání protřelejší řidič, který tankuje u nejbližšího stojanu.

„Volno ze všech směrů. Bylo to lepší než normálně,“ potvrzuje Ivan, který, jak říká, přes Barrandovský most jezdí pravidelně.

Radši na kole

Skutečně se žádná katastrofa během pondělní ranní špičky nekonala. Zaplnila se pouze Strakonická ulice, která slouží jako přivaděč od dálnice D4, tedy pro řidiče z Příbrami, Dobříše nebo Mníšku pod Brdy. Právě na tuto cestu dopadla první uzavírka Barrandovského mostu nejvíce, ze Strakonické ulice se kvůli opravě rampy řidiči přímo přes Vltavu nedostanou.

Podobně omezení zasáhlo také ulici K Barrandovu, kterou používají při nájezdu na městský okruh nejen lidé z Barrandova, ale také třeba ze Slivence. Odtud je doprava svedena směrem na Barrandovský most do jednoho pruhu. Právě touto cestou by jel z domovského Barrandova také Radim, a to jako obvykle přes řeku autobusem do práce, kterou má v Braníku. I kvůli opravě Barrandovského mostu ale v pondělí jel raději na kole.

„Myslím, že jsem udělal dobře, když vidím, jak je to zacpané,“ překřikuje Radim auta odbočující na Strakonickou, kde jsem ho na chvíli zastavil. Tudy vede cyklostezka přes Barrandovský most.

Naopak Irena Prokopcová zvolila cestu městskou hromadnou dopravou, konkrétně linkou 170 ze zastávky Geologická přes most až na Ryšánku. Jede jako běžně hlídat vnuka, tentokrát ale neví, jak dlouhé bude mít kvůli uzavírce zpoždění.

„Dneska je to teda šílené,“ porovnává první pondělí opravy Barrandovského mostu s minulým týdnem. „Naštěstí pro vnuka nejedu do školky, takže na mě dcera případně prostě počká,“ loučí se a nastupuje do autobusu, který se jen těžko dostává ze zastávky do pruhu.

Co přinese středa?

Pro případ jakékoliv nehody pak nepřetržitě hlídkují na obou stranách Vltavy odtahové vozy. Dva stojí u nové nájezdové rampy ze Strakonické ulici na Barrandovský most. Za volantem bílého vozidla je na parkovišti u benzinové pumpy u Lihovaru připravený Alfréd, žlutý řídí Tomáš.

„Dneska se naštěstí ještě nic nestalo,“ říká po deváté hodině Alfréd.