Působení v zahraničních ozbrojených skupinách bude trestným činem

Nový trestný čin nazvaný „účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu“ nebude vyžadovat, aby byl pachatel formálně členem takové skupiny. Postačí, když do daného státu odcestuje s úmyslem zapojit se do bojové činnosti uskupení.

Trestným činem bude i to, že někdo pomůže jinému a poskytne mu informace nebo výcvik týkající se například použití zbraní a další průpravu k tomu, aby se do činnosti takové ozbrojené skupiny zapojil. Pět let bude hrozit i tomu, kdo se vypraví do cizí země, aby se tam zapojil do činnosti ozbrojené skupiny, aby se sám vycvičil nebo pomohl jiným k takovému výcviku.