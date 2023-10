Školství chystá velké škrty v učebních oborech

A tak se změny odkládají. Už od příštího školního roku se přitom měly některé školy zapojit do testování nového způsobu výuky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) oznámilo, že se tento krok odkládá na září 2025. Povinně by se pak mělo podle nového rámcového vzdělávacího programu, kterým se školy při výuce řídí, učit od školního roku 2027/2028. Tedy o dva roky později oproti původně schválenému plánu.

Velmi se debatovala otázka druhého cizího jazyka, zatím není stále jasné, jestli by se druhý cizí jazyk měly děti učit povinně. Nebo by ho měly školy pouze povinně nabízet a žáci by si ho posléze mohli, ale také nemuseli vybrat. Ministr školství Mikuláš Bek v rozhovoru pro Seznam Zprávy pouze uvedl, že prvním cizím jazykem by v každém případě měla být angličtina.