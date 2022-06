Rok po tornádu: Obnovu Hrušek podle starostky brzdí papírování

„Mysleli jsme, že všechno půjde mnohem rychleji, ale přecenili jsme své síly. Nejhorší je to papírování. Všechno to znamená obrovské množství dokumentace,“ řekla starostka Jana Filipovičová.

Jednou z nejponičenějších obecních budov byla právě mateřská škola. Po řádění tornáda z ní zůstaly prakticky pouze obvodové zdi. Kompletní rekonstrukce skončila na začátku února, kdy se do ní vrátilo 75 dětí ve třech třídách. „V základní škole byly provedeny základní opravy škod, které způsobilo tornádo na střeše, oknech a fasádě. Ještě pokračuje oprava tělocvičny, která se protahuje kvůli výměně podlahy. Ta je parketová a až při opravách se ukázalo, že pod ni hodně nateklo a bylo potřeba vyměnit i izolační vatu pod podlahou. Termín dokončení se tak posouvá,“ uvedla Filipovičová.

Obec dokončuje i výběrová řízení na opravu dalších obecních poškozených nemovitostí a připravuje projekty na opravy škod na veřejných prostranstvích. „Mysleli jsme si, že všechno půjde rychleji. To, co se obvykle připravuje několik let, jsme chtěli stihnout za rok, ale přecenili jsme síly,“ poznamenala starostka.