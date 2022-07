Ruští vojáci u nás prodávají nakradené věci, říká běloruský student

„Ruští vojáci u nás prodávají věci, které ukradli na Ukrajině. Nebo si je posílají odtamtud domů. Naše nemocnice přijímá ruské vojáky. To, že Lukašenko zatáhl mou zemi do války, je ostudné. Válka je nechutný zločin,“ říká Bělorus.

Těžce. Je to opravdu strašné, že se něco takového děje. Pevně ale věřím, že většina Bělorusů je na straně Ukrajiny. Je strašné, že kvůli Lukašenkovi a jeho podpoře Ruska je to teď vnímáno mnohými jinak.

Zpočátku nás zcela ignorovali, pak jsem ale dostal disciplinární postih za to, že jsem na škole rozdával registrační formuláře. Nechápejte to tak, že by profesoři věřili běloruské propagandě a režimu. Většina tomu nevěří, zvykli si ale mlčet, nejsou aktivní. Profesoři, kteří se například účastnili protestů, pak totiž přišli o práci.

Zajímali se o to, co si myslí o režimu studenti, jaké jsou jejich postoje a názory.

Ano, všem členům našeho studentského odboru jsem to ale řekl. Věděli o tom, že se s policisty s GUBOP scházím. Nebyl důvod se schovávat nebo odmítat, stejně by si mě našli. Využil jsem své pozice a snažil jsem od nich naopak vyzjistit, jaké jsou jejich plány proti studentské obci. Byl jsem takovým špiónem. Dozvěděl jsem se tak například, že bezpečnostní služby chtějí ukončit činnost největšího nezávislého zpravodajského serveru v Bělorusku tut.by. Varoval jsem svého kamaráda novináře, ale netuším, jestli se to dostalo až k vedení. Každopádně to varování jsem předal.