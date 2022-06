Obviňovat z války Bělorusy je nesmysl, říkají tamější studenti

Do Česka se přestěhoval před dvěma lety. Poté, co strávil deset dní v nechvalně proslulé věznici Okrestina kvůli účasti na protestech proti režimu běloruského vládce Alexandra Lukašenka. S dalšími devíti spoluvězni se dělil o místnost pro čtyři lidi.

Ve vězení skončila za účast na protestech také Nadia Pogodaeva. Do ulic vyšla po prezidentských volbách v roce 2020, jejichž výsledky prohlásila běloruská opozice za zfalšované. Studentka s válkou rovněž nesouhlasí a sama se aktivně zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Pochází z Kazachstánu, ale většinu svého života prožila v Bělorusku. „Je to strašné. Země, která mi vydala pas, vraždí civilisty v zemi, v níž žijí mí příbuzní. A země, kterou nazývám už dvanáct let domovem, jim v tom pomáhá,“ říká studentka.

Sama se zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Pomáhá jim s nákupem lístků na vlak, radí jim, kde mohou sehnat oblečení, jako dobrovolnice rozdává běžencům potraviny. Ne vždy je ale o její pomoc zájem. „Chápu, proč se to děje, zvláště po hrůzách objevených v Buči. Ať se mi to líbí nebo ne, Bělorusko je do konfliktu zapojeno. Uráží mě ale, když nás hází všechny do jednoho pytle,“ říká studentka.