„Rybář, který za nic nemůže,“ říkají blízcí muže, jenž zbil v Plasích Ukrajinky

„Je to choulostivé pro nás v rodině. Říkám vám, že to není pravda, jak se to teď povídá. Ty dvě Ukrajinky si to navzájem dosvědčily. Úplně to předělaly, udělaly si nějakou svoji verzi, protože to dosvědčila jedna druhé. A nevinný člověk za to teď pyká,“ uvedla.