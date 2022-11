Sedm lidí a firmu stíhají kvůli krácení daní. Pracovali i pro ministerstva

Firma, jejíž název policie konkrétně neuvádí, měla podle vyšetřování vysoké příjmy z poskytování IT služeb, a to především pro státní úřady - konkrétně např. Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo financí.

V letech 2019 až 2022 měla do svých daňových přiznání zahrnovat i „fiktivní faktury“, čímž zkrátila daň z přidané hodnoty a daň z příjmů. Škoda se vyšplhala až ke 100 milionům korun.

Vlastníkovi společnosti zajistily úřady mimo jiné luxusní auta např. značky Aston Martin a Ferrari v hodnotě okolo 30 milionů korun, nemovitost nebo také luxusní hodinky, a to v hodnotě asi 10 milionů.

Vlastník společnosti byl podle policie obviněn z trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Ostatní obvinění, což jsou hlavně zaměstnanci firmy, měli majiteli společnosti v trestné činnosti pomáhat a jeho trestnou činnost krýt. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným tresty odnětí svobody od pěti do deseti let. Dvě osoby vzali policisté do vazby. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.