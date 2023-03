Sídla „výnosného“ letadla zakládal radní ODS. „Nic jsem netušil,“ říká

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Je to nenápadný dvoupatrový dům poblíž dětské nemocnice v Brně. Právě v Merhautově ulici virtuálně sídlí přes třicet společností, mezi nimi některé filiálky Ramfin Group. Policie tvrdí, že „investiční společnost“ s pomocí propracovaného systému vylákala ze starších lidí více než 230 milionů korun. Obvinění čelí čtyři lidé z vedení holdingu. Pokud se to u soudu prokáže, půjde o jeden z největších podvodů na seniorech v historii Česka.

Podle zjištění Seznam Zpráv pomáhal tvořit spletenec firem radní Brna-střed Jan Mandát (ODS), který zároveň pracuje jako právník. „Má práce se týkala obchodních korporací. Zakládal jsem pro holding třeba deset firem,“ potvrdil. Dodal, že o kontroverzních úmyslech některých manažerů neměl tušení. Podle něj mu příslušné firmy dluží desítky tisíc korun.

Politik má na radnici v gesci legislativu, v minulém volebním období pod něj mimo jiné spadalo rozdělování městských bytů. Redakce nedávno popsala, jak od úředníků zjišťoval informace ohledně policejní bytové kauzy.

Mimo svou práci uvolněného radního je také jednatelem firmy Mandát & partneři, s. r. o. Ta si pronajímá webovou adresu nejlevnejsi-firmy.cz a nabízí založení společností na klíč, prestižní adresy „za příznivou cenu“, nebo prodej takzvaně hotových firem.

„Kvůli úřadu na podnikání moc nemám čas, takže to dělám spíš jako takovou volnočasovou aktivitu, abych se udržel v soukromém sektoru, kam se jednou budu muset vrátit,“ vysvětlil radní.

Jeho právnická firma sídlí právě v Merhautově ulici, číslo 2. Ve stejném domě jako Mandátův spolek Brno autem, který jej v boji za snazší parkování a lepší dopravu v minulosti dostal do regionální politiky.

Foto: Tomáš Svoboda , Seznam Zprávy V tomto domě měly svá virtuální sídla některé z firem holdingu Ramfin.

Shodné sídlo přitom mají například Národní centrum úspor, Pout(k)o, High Corporation, které jsou majetkově i personálně propojené s holdingem Ramfin. Jediný telefonní kontakt na dveřích domu odkazoval do Mandátovy právní kanceláře.

Investiční společnost Ramfin Group tvořila desítka navzájem spolupracujících firem. Svůj byznys postavila na důvěře lidí starších padesáti let. Lákala je na levné energie, shánění řemeslníků, advokátních služeb a později na investování s úrokem přes dvě procenta. Firmy získaly od jednotlivců mnohdy i celoživotní úspory. Škoda je podle kriminalistů 234 milionů korun.

Redakce se opakovaně snažila získat vyjádření firem i jejich manažerů, na dotazy nereagovali.

Spletenec firem z většiny vlastní bývalý fotbalista Zbrojovky Brno či Drnovic Miloslav Kufa se změněným jménem Honek, který figuruje mezi obviněnými. Dům v Medlovicích na Vyškovsku, který je v katastru psaný na jméno Miloslav Kufa, je opatřený novou střechou i kamerovým systémem. Ale chybí na něm zvonek. Na místě redakce Seznam Zpráv nikoho nezastihla.

Honka zastupuje Vladimír Kristýn ze Společné advokátní kanceláře. „Vyjadřovat se nechce,“ řekl už dříve advokát. Redakce jej s možností vyjádření oslovila znovu.

Seznam Zprávy také oslovily na kontaktních mailech společnosti Ramfin či Celostátní česká služba, na dotazy nereagovaly.

Seniorům chodilo měsíčně na úrocích jen několik stovek korun. Podle policistů skončilo víc než 70 milionů korun na soukromých účtech manažerů holdingu či lidí na ně napojených. Kriminalisté míní, že projekt nese známky „Ponziho schématu“, tedy podvodného letadla.

„Vylákané finanční prostředky měly být použity na provoz společností, provize obchodním zástupcům a prodejcům, pro osobní spotřebu a jako zápůjčky personálně a majetkově propojeným subjektům. Žádná investiční činnost však podle našich závěrů nebyla vykonávána,“ sdělil už dříve mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Jak je patrné z policejních dokumentů, do nichž redaktor nahlédl, radní Mandát pro Ramfin mimo jiné řešil zápůjčky třetím osobám. Peněžní toky řešil i s později obviněným Tomášem Kuncem. „Z e-mailu názvu předmětu zapůjčky, který byl odeslán (…) odesílatelem Janem Mandátem adresátovi Tomáši Kuncovi, je zřejmé, že Jan Mandát zasílá Tomáši Kuncovi smlouvy o zápůjčce,“ napsali kriminalisté.

Mandát podle policie posílal i další e-maily ohledně pohledávek firem v holdingu či zápůjček. „Když se na mě třeba nějací známí obrátili, že potřebují od někoho půjčit peníze, tak jsem jim to přes Ramfin pomáhal zprostředkovat,“ vysvětlil Mandát. Doplnil, že s ním manažeři konzultovali i koupě nemovitostí, do nichž měl holding investovat.

Vedení holdingu přitom minimálně od září 2019 vědělo, že dál půjčovat peníze získané od seniorů nesmí. Vyplývá to z právního stanoviska, které pro Ramfin zpracovala externí advokátní kancelář. „Společnost nesmí poskytovat úvěry z prostředků získaných od veřejnosti třetí osobám, pokud půjčované prostředky nejsou její vlastní peníze. Jednalo by se o činnost pokoutné banky,“ píše se mimo jiné v dokumentu.

Právník Mandát tvrdí, že o tomto „křížku“ se zákonem neměl ponětí. Říká, že s vedením zásadní rozhodnutí nekonzultoval. „Věděl jsem, že dělají s důchodci, ale netušil jsem, že by někoho mohli okrádat. Ostatně teprve soud musí říct, jak to bylo. Obvinění ještě neznamená, že je člověk odsouzený, a jestli nakonec pravomocně. Z toho, co vím dneska, je to poměrně znepokojivé, ale mám v tom naprosto čisté svědomí,“ uvedl. V případu není obviněný, na policii nevypovídal.

Foto: Tomáš Svoboda , Seznam Zprávy Některé z firem, které loni virtuálně sídlily v Merhautově ulici.

Radní zároveň pomáhal celý holding utvářet. V březnu roku 2019 například založil firmu Convair, která se měla podílet na realitních projektech skupiny. Mandát po dvou měsících přepustil místo jednatele Tomáši Kuncovi. „Zakládám i prodávám takzvaně čisté firmy. Klienti potřebovali rychle firmu, na kterou by rychle mohli koupit nemovitost. Přišli za mnou, aby se nemuseli zdržovat se zakládáním,“ vysvětlil radní.

Jak uvedla policie, někteří manažeři holdingu se znali z dob podomního prodeje. Tři ze čtyř obviněných byli v letech 2018, respektive 2019 pravomocně odsouzeni za jiné podvody, jak už dříve psaly i Seznam Zprávy.

Mandát prý neměl ponětí, že pracuje pro pravomocně odsouzené podvodníky. „To jsem, myslím, netušil. Neměl jsem s nimi takový blízký vztah, že bych s nimi šel na pivo a něco si s nimi vykládal. Vždycky vystupovali velmi autenticky, profesionálně a neměl jsem důvod o práci pochybovat,“ odmítl Mandát.

Ač si firmy v holdingu přeposílaly milionové částky, přičemž některé v ročních uzávěrkách vykazovaly milionové ztráty, Mandát tvrdí, že se o problematické činnosti holdingu dozvěděl až loni v dubnu. Tedy v okamžiku, kdy stovka elitních policistů NCOZ zasahovala na několika místech v Brně, Praze či Olomouci. „Je to pro mě poměrně překvapivé. Netušil jsem, kam by to mohlo zajít,“ dodal Mandát.

Na radnici Brna-střed po loňských komunálních volbách pracuje jako uvolněný radní pro legislativu. Sám přiznává, že mu mimopolitický byznys někdy přináší negativní zážitky. „Jednou jsem prodal firmu, z níž si pak někdo udělal hospodu a pak si žádal o venkovní zahrádku. Pak za mnou chodili úředníci a já musel vysvětlovat, že už firmu půldruhého roku nevlastním,“ řekl.